Лионель Месси стал рекордсменом чемпионатов мира по числу забитых голов

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира среди мужчин и женщин. В матче группового этапа ЧМ-2026 против Австрии он забил два мяча, а Аргентина победила со счетом 2:0 и досрочно вышла в плей-офф турнира. Теперь на счету Месси 18 голов на мировых первенствах.

Первый мяч в ворота Австрии стал для аргентинца 17-м на чемпионатах мира. Он превзошел достижение немецкого нападающего Мирослава Клозе, который забил 16 голов на турнирах 2002, 2006, 2010 и 2014 годов. Второй гол Месси в компенсированное время увеличил его отрыв от прежнего рекорда.

До матча Аргентины с Австрией абсолютный рекорд принадлежал бразильской футболистке Марте. Она забила 17 мячей на шести женских чемпионатах мира — с 2003 по 2023 год. В 2019 году Марта обошла Клозе и стала лучшим бомбардиром мировых первенств вне зависимости от пола.

Месси проводит шестой чемпионат мира в карьере. В стартовом матче нынешнего турнира против Алжира он оформил хет-трик и сравнялся с Клозе, а встреча с Австрией стала для него шестой подряд на чемпионатах мира, в которой он забил.

Из 18 голов Месси на чемпионатах мира 12 он забил после 35 лет — семь на ЧМ-2022 в Катаре и пять на нынешнем турнире. Это рекорд мужских мировых первенств по числу голов, забитых после 35-летия: у камерунца Роже Милла было пять таких мячей, у француза Оливье Жиру — четыре.