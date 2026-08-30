После рассказа Азата Мифтахова о пытках в «Полярной сове» у его адвоката на выходе из колонии изъяли записи с фамилиями сотрудников ФСИН

Адвокат политзаключенного математика Азата Мифтахова Надежда Кравцова подала в Лабытнангский городской суд административный иск к ИК-18 «Полярная сова»: она требует признать незаконными изъятие документов и официальное предостережение, которое получила после встречи с Мифтаховым. Об этом сообщило издание RusNews, The Insider также смог ознакомиться с иском. Согласно нему, сотрудники колонии прочитали бумаги защитницы, забрали написанный Мифтаховым ответ защитнице, а также записи с фамилиями сотрудников учреждения и заключенных. Позднее в колонии действия адвоката назвали «антиобщественным поведением».

Инцидент произошел 7 мая, через три дня после того, как The Insider опубликовал подробный рассказ Мифтахова о пытках в «Полярной сове». Политзаключенный сообщил, что сотрудники ФСИН и заключенные били его деревянным молотком по пяткам, пытали током, душили и угрожали сексуализированным насилием. Мифтахов также назвал фамилии предполагаемых участников пыток, а The Insider смог их идентифицировать.

Как следует из иска Кравцовой, 7 мая она пришла к Мифтахову как адвокат. Во время конфиденциальной встречи она передала ему вопросы от его жены Елены Горбань, которая также является его защитницей, но в то время администрация в нарушение закона не пускала ее на свидание. Мифтахов написал ответы и передал их Кравцовой. При выходе из колонии адвоката остановил «целый отряд» сотрудников. Дежурный Прищепов И.И. отобрал у нее силой папку с документами и «перелистал и перечитал каждый лист», после чего изъял записи Мифтахова и несколько листов с личными записями самой Кравцовой.

Из текста вынесенного позднее предостережения следует, что среди изъятого были рукописное письмо и копия спортивной газеты с записанными от руки фамилиями и должностями сотрудников ИК-18, а также фамилиями заключенных.

12 мая, когда Кравцова снова пришла в «Полярную сову», ей объявили официальное предостережение. Администрация колонии сочла нарушением то, что адвокат забрала у Мифтахова корреспонденцию для передачи его жене «минуя администрацию». Эти действия, согласно документу, «указывают на антиобщественное поведение». Кравцова с предупреждением не согласилась. Она утверждает, что закон разрешает осужденному конфиденциальное общение с адвокатом и не требует передавать полученные адвокатом документы администрации колонии.

После этого, говорится в иске, перед каждым посещением заключенных Кравцову начали заставлять подписывать расписку об ознакомлении со статьей 15 Уголовно-исполнительного кодекса. Адвокат пишет, что продолжает подписывать ее, поскольку в противном случае спор с сотрудниками может затруднить и задержать допуск к подзащитным. Она просит суд признать незаконными как предостережение, так и эту практику, а также обязать колонию вернуть изъятые письмо и газету с записями.

Лабытнангский городской суд начнет рассмотрение иска 15 сентября, следует из судебной карточки. В качестве заинтересованных лиц суд вызвал самого Азата Мифтахова, Елену Горбань и управление ФСИН по ЯНАО.

О проблемах с конфиденциальностью общения Мифтахова с защитой сообщалось и раньше. В конце мая другая адвокат Мифтахова — Светлана Сидоркина, приезжавшая на Ямал из Москвы, — сообщала, что документы для подписи передавались политзаключенному через сотрудников ФСИН после того, как они предварительно знакомились с содержанием.