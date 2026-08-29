Бывшего оператора телесуфлера Трампа обязали выплатить штраф за ставки на слова, упоминавшиеся в речах президента

Бывший оператор телесуфлера Белого дома Габриэль Перес должен будет выплатить $172 000 штрафа по обвинениям в использовании инсайдерской информации для получения прибыли. Он делал ставки на слова и фразы, которые президент Дональд Трамп может произнести в своей речи и выиграл таким образом более $100 тысяч. О приговоре пишет газета The New York Times.

Сумма, которую будет обязан выплатить Перес, включает собственно возмещение той суммы, которую он выиграл на ставках (порядка $107 тысяч), а также сам штраф — $65 тысяч. Пересу также запретили торговать на подобных биржах в течение трех лет.

Перес делал ставки на платформе предсказаний Kalshi. Выяснилось, что всего за три месяца Перес сделал ставки более чем на дюжину речей Трампа — включая обращение «О положении страны» в феврале, декабрьское телеобращение, январскую речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе и мартовское выступление на церемонии вручения Медали Почета.

Как технический ассистент президента Перес работал с Трампом с 2016 года и имел доступ практически ко всем подготовленным текстам выступлений президента. Нередко он вносил правки в последний момент по указанию самого Трампа. Эти знания помогали ему выигрывать на ставках. О деле против Переса стало известно в середине июля. В Белом доме тогда заявили, что его отправили в неоплачиваемый отпуск и он не вернется на свой пост.