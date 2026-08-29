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Бывшего оператора телесуфлера Трампа обязали выплатить штраф за ставки на слова, упоминавшиеся в речах президента

The Insider
Фото: Габриэль Перес / AP

Фото: Габриэль Перес / AP

Бывший оператор телесуфлера Белого дома Габриэль Перес должен будет выплатить $172 000 штрафа по обвинениям в использовании инсайдерской информации для получения прибыли. Он делал ставки на слова и фразы, которые президент Дональд Трамп может произнести в своей речи и выиграл таким образом более $100 тысяч. О приговоре пишет газета The New York Times. 

Сумма, которую будет обязан выплатить Перес, включает собственно возмещение той суммы, которую он выиграл на ставках (порядка $107 тысяч), а также сам штраф — $65 тысяч. Пересу также запретили торговать на подобных биржах в течение трех лет. 

Перес делал ставки на платформе предсказаний Kalshi. Выяснилось, что всего за три месяца Перес сделал ставки более чем на дюжину речей Трампа — включая обращение «О положении страны» в феврале, декабрьское телеобращение, январскую речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе и мартовское выступление на церемонии вручения Медали Почета. 

Как технический ассистент президента Перес работал с Трампом с 2016 года и имел доступ практически ко всем подготовленным текстам выступлений президента. Нередко он вносил правки в последний момент по указанию самого Трампа. Эти знания помогали ему выигрывать на ставках. О деле против Переса стало известно в середине июля. В Белом доме тогда заявили, что его отправили в неоплачиваемый отпуск и он не вернется на свой пост. 

В марте Белый дом разослал сотрудникам внутреннюю памятку с предупреждением о недопустимости ставок на рынках предсказаний с использованием непубличной информации. Ранее Би-би-си выявила схему аномальных сделок на рынках Polymarket и Kalshi. Все они предшествовали крупным событиям: так, анонимный аккаунт выиграл $436 тысяч на ставке на потерю власти Николасом Мадуро, а шесть новых аккаунтов разделили $1,2 млн, поставив на удар США по Ирану.

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