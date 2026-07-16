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Оператор телесуфлера Трампа заработал более $100 тысяч на ставках на слова, упоминавшиеся в речах президента — ABC News

The Insider
Фото: Carolyn Kaster/AP

Фото: Carolyn Kaster/AP

Оператор телесуфлера Дональда Трампа, предположительно, заработал десятки тысяч долларов, делая ставки на содержание речей президента на платформе предсказаний Kalshi, выяснили следователи Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), сообщает ABC News со ссылкой на источники. Согласно этим данным, Габриэль Перес, технический ассистент президента, работающий с телесуфлером Трампа с 2016 года, ведет переговоры с регуляторами, касающиеся обвинений в том, что он использовал инсайдерские знания о речах президента и выиграл более $100 тысяч.

По данным источников, сама Kalshi сообщила CFTC о подозрительной активности на рынке Mentions, где пользователи ставят на то, прозвучат ли определенные слова, фразы или темы в публичном выступлении. Следователи установили, что за три месяца Перес сделал ставки более чем на дюжину речей Трампа — включая обращение «О положении страны» в феврале, декабрьское телеобращение, январскую речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе и мартовское выступление на церемонии вручения Медали Почета.

Перес имеет доступ практически ко всем подготовленным текстам выступлений президента и нередко вносит правки в последний момент по указанию самого Трампа. В отдельных случаях следователи обнаружили, что Перес выходил из ставок прямо по ходу речи, когда Трамп пропускал фрагмент со словом, на упоминание которого тот поставил. Сам Трамп признавал, что часто отклоняется от заготовленного текста. В январе на выступлении в Экономическом клубе Детройта — на эту речь, как считают следователи, Перес тоже ставил — президент сказал:

«Знаете, когда выходишь сюда, сильно рискуешь, особенно я, потому что я отхожу от телесуфлера примерно в 80% случаев».

В последние месяцы Перес дал интервью регуляторам и признал часть сделок. CFTC уведомила федеральных прокуроров Манхэттена, но те отказались открывать уголовное дело. Регуляторы готовы уладить спор — обсуждаемые условия предполагают, что Перес вернет прибыль и впредь воздержится от подобных сделок. При этом он продолжает работать оператором телесуфлера Трампа. Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что у администрации строгие этические правила, а «сотрудник, о котором идет речь, полностью сотрудничает с CFTC».

В марте Белый дом разослал сотрудникам внутреннюю памятку с предупреждением о недопустимости ставок на рынках предсказаний с использованием непубличной информации. Ранее Би-би-си выявила схему аномальных сделок на Polymarket и Kalshi, предшествовавших ключевым событиям: анонимный аккаунт выиграл $436 тысяч на ставке на потерю власти Николасом Мадуро, а шесть новых аккаунтов разделили $1,2 млн, поставив на удар США по Ирану.

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