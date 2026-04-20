Би-би-си выявила схему аномальных сделок, предшествовавших ключевым заявлениям Трампа

Анализ Би-би-си показал устойчивую закономерность, согласно которой накануне ключевых заявлений Трампа по войне с Ираном и другим темам на финансовых рынках фиксировались аномальные всплески торговой активности буквально за минуты или часы до публикации. Так, 9 марта объем ставок на падение нефти резко вырос за 47 минут до того, как журналист CBS опубликовал в Twitter (X) интервью с президентом, заявившим, что война «в целом завершена». После публикации цена барреля упала на 25%, а трейдеры, успевшие открыть короткие позиции, заработали миллионы долларов.

Схожая картина повторилась 23 марта. За 16 минут до поста Трампа в Truth Social о «полном и окончательном урегулировании» с Ираном объемы торгов нефтью скачкообразно выросли, а после публикации цены рухнули еще на 11%. В апреле 2025 года аналогичный паттерн предшествовал объявлению 90-дневной паузы по тарифам: индекс S&P 500 вырос на 9,5%, а некоторые трейдеры поставили более $2 млн на рост рынка в момент, когда он шел вниз семь дней подряд. Их потенциальная прибыль составила около $20 млн.

Как пишет Би-би-си, подозрения вызывают и ставки на платформах предсказаний Polymarket и Kalshi. В декабре 2025 года анонимный аккаунт Burdensome-Mix вложил $32 500 в то, что Николас Мадуро потеряет власть до конца января, — а когда американский спецназ захватил венесуэльского президента 3 января, выиграл $436 тысяч. Вскоре после этого аккаунт сменил имя и больше не делал ставок. В феврале шесть аккаунтов, созданных с нуля, поставили на удар США по Ирану к 28 февраля и разделили $1,2 млн выигрыша.

Как отмечает издание, ряд аналитиков усматривает в этих сделках признаки незаконной инсайдерской торговли. Профессор финансового права ESSEC Business School Поль Уден заявил Би-би-си, что финансовые регуляторы, как правило, не решаются на преследование, не имея возможности установить источник утечки, а значит, даже при очевидной связи между сделками и закрытой информацией шансы на реальное уголовное дело невелики. Другие эксперты допускают, что часть трейдеров просто научилась точнее прогнозировать поведение президента.

Белый дом в прошлом месяце разослал сотрудникам внутреннее предупреждение о недопустимости использования служебной информации для торговли на рынках предсказаний. Сын президента Дональд Трамп-младший является инвестором Polymarket и входит в его консультативный совет, а также выступает стратегическим советником Kalshi. Ранее регулятор в США начал расследование подозрительных сделок с нефтью, совершенных перед ключевыми заявлениями Трампа по Ирану