Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

265

 

 

 

 

 

Новости

Белый дом предупредил сотрудников о недопустимости игры на рынках предсказаний на фоне подозрительных ставок на войну с Ираном

The Insider
Фото: AP Photo/Olga Fedorova

Фото: AP Photo/Olga Fedorova

Администрация президента Дональда Трампа разослала сотрудникам предупреждение о недопустимости использования служебного положения для ставок на фьючерсных рынках, сообщает The Wall Street Journal. Рассылка была направлена 24 марта из Управления по административным вопросам Белого дома на следующий день после того, как Трамп объявил о постановке на паузу своего ультиматума Ирану. Издание отмечает, что примерно за 15 минут до объявления на рынках была зафиксирована необычная активность: по данным Dow Jones Market Data, менее чем за две минуты были совершены сделки с нефтяными фьючерсами на сумму более $760 млн.

На платформе прогнозов Polymarket три аккаунта заработали более $600 тысяч, угадав время заключения перемирия США с Ираном. Схожая ситуация повторилась 7 апреля — за несколько часов до объявления двухнедельного перемирия не менее 50 новых кошельков синхронно сделали крупные ставки на прекращение огня. Один из кошельков, созданный в тот же день, вложил около $72 тысяч и вывел $200 тысяч прибыли, другой, открытый за 12 минут до поста Трампа в Truth Social, заработал $48,5 тысячи.

Реальных доказательств того, что кто-либо из администрации располагал инсайдерской информацией, нет, подчеркивает WSJ. Пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл назвал рассылку стандартной практикой и заявил, что Трамп выступает против использования непубличных сведений в финансовых интересах — будь то чиновники или конгрессмены. Высокопоставленный источник издания в администрации Белого дома охарактеризовал письмо как «своевременное напоминание» на фоне резонанса вокруг подозрительных сделок.

Между тем, как отмечает WSJ, критики давно указывают на уязвимость законодательства перед новым форматом ставок. Сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блументаль еще в марте внес законопроект о полном запрете ставок на Polymarket и аналогичных платформах, связанных с войной или военными действиями, назвав такие рынки «казино на костях войны». Двухпартийная группа конгрессменов также продвигает поправки, расширяющие само понятие инсайдерской торговли на рынки прогнозирования.

Скандал с подозрительными ставками — не первый в этом ряду. В январе неизвестный трейдер заработал более $400 тысяч на Polymarket, сделав ставку на отставку президента Венесуэлы Николаса Мадуро менее чем за пять часов до его задержания. В феврале израильские власти арестовали нескольких человек, в том числе военных резервистов, по подозрению в использовании секретных сведений для ставок на израильские операции на той же платформе.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте