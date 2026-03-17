Израильский журналист заявил об угрозах убийством от участников Polymarket. От него требовали изменить новость о падении иранской ракеты

Военный корреспондент The Times of Israel Эмануэль Фабиан сообщил, что столкнулся с преследованием и угрозами убийством после публикации материала о падении иранской ракеты в районе города Бейт-Шемеш 10 марта.

Журналист писал, что ракета упала на открытой местности и не привела к жертвам. Однако вскоре после публикации он начал получать письма и сообщения с требованием изменить формулировку — от него потребовали написать, что ракета была перехвачена и на самом деле упали ее обломки.

Сначала обращения выглядели как уточнения. Один из авторов писал: «Я был бы признателен, если бы вы обновили свою статью, поскольку в текущем виде она не отражает реальность». Другой утверждал, что в тексте «есть неточность, которая вызывает цепочку ошибок», и просил исправить материал.

Позже давление усилилось. Неизвестные начали настаивать на срочном изменении публикации: «Если вы сможете исправить это сегодня вечером, вы окажете мне и многим другим большую услугу».

Как выяснил сам Фабиан, за этими требованиями стояли пользователи платформы прогнозов Polymarket. Они делали ставки на событие «Иран нанесет удар по Израилю?», и от формулировки в СМИ зависел исход пари. По его словам, на 10 марта было поставлено более 14 млн долларов. Ставка звучала так: «Рынок будет засчитан как “Да”, если Иран инициирует удар дроном, ракетой или авиацией по территории Израиля в указанный день по израильскому времени (GMT+2). В противном случае — “Нет”». Однако была и оговорка: «Перехваченные ракеты или дроны <…> не считаются основанием для результата “Да”, даже если они падают на территорию Израиля или причиняют ущерб».

Вскоре журналисту начали угрожать напрямую. Один из отправителей, представившийся Хаимом, писал:

«Если ты не исправишь это до 01:00 по израильскому времени сегодня, 15 марта, ты навлечешь на себя ущерб, который даже не можешь себе представить». И «У тебя есть ровно полчаса, чтобы исправить это… Если не сделаешь — ты навлечешь на себя ущерб, который даже не можешь себе представить».

Позже угрозы стали еще жестче:

«После того как ты заставишь нас потерять $900 тысяч, мы вложим не меньше, чтобы с тобой покончить».

В сообщениях также упоминались личные данные журналиста и его семьи:

«Потребовалось меньше пяти минут, чтобы узнать, где ты живешь <…> и кто твои родственники».

Неизвестные также предлагали «решить вопрос» за деньги:

«Мы предложили тебе закончить это с прибылью в кармане, и чтобы всё исчезло».

«Если ты решишь действовать из эго, а не разумно, ты оставишь после себя десятки богатых людей со всего мира, которые будут знать, что ты манипулировал рынком и украл у них деньги. Они знают, кто ты, ты не знаешь, кто они. Им потребовалось меньше пяти минут, чтобы узнать, где ты живeшь, <…> как часто ты видишь своих прекрасных родителей <…> и кто твои братья и сeстры».

Фабиану также звонили люди, представлявшиеся адвокатами, и утверждали, что он якобы участвует в «манипуляции рынком». Журналист обратился в полицию, которая начала расследование. Несмотря на угрозы, он отказался менять публикацию. В компании Polymarket осудили произошедшее:

«Polymarket осуждает преследование и угрозы, направленные против Эмануэля Фабиана, как и против любого другого человека. Такое поведение нарушает наши правила и недопустимо ни на нашей платформе, ни где-либо ещe. <...> Рынки прогнозов зависят от достоверности независимой журналистики. Попытки давить на журналистов, чтобы изменить их материалы, подрывают эту достоверность и сами рынки».

Позже, в отдельном заявлении в X, Polymarket сообщил, что «заблокировал аккаунты всех причастных и передаст их данные соответствующим органам».

В феврале 2026 года израильский резервист и гражданское лицо были обвинены в использовании секретной информации для ставок перед войной Израиля с Ираном в июне 2025 года. Аналогичным образом журналисты теоретически могут использовать свои знания для инсайдерской торговли на платформе, отмечает Эмануэль Фабиан.

Polymarket и скандалы

Polymarket — это одна из крупнейших платформ так называемых «рынков прогнозов» (prediction markets), где пользователи делают ставки на исход будущих событий: от выборов и решений центробанков до военных конфликтов и спортивных результатов. Сервис работает с использованием криптовалюты и фактически позволяет торговать вероятностями — пользователи покупают «да» или «нет» на конкретное событие.

Платформа получила широкую популярность в США в последние годы, особенно на фоне выборов и крупных геополитических событий. Объeмы ставок на отдельные события могут достигать десятков миллионов долларов, а сами рынки журналисты и аналитики часто используют как индикатор общественных ожиданий. При этом Polymarket неоднократно критиковали за риски манипуляций и использование инсайдерской информации, поскольку правила платформы напрямую связывают исход ставок с формулировками в авторитетных СМИ и официальных источниках.

В 2022 году вокруг Polymarket разгорелся скандал: Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила платформу в работе без лицензии. Компания согласилась выплатить штраф и ограничить доступ для пользователей из США, однако фактически интерес к сервису в стране сохранился, в том числе через обходные способы.

В августе 2025 года компания 1789 Capital Дональда Трампа-младшего приобрела долю в Polymarket, а сам он вошел в совет консультантов.

В первых числах марта пользователь Polymarket под ником Magamyman заработал 515 тысяч долларов за один день, делая ставки на то, что США ударят по Ирану. Первая сделка была совершена за 71 минуту до того, как новость стала достоянием общественности. В тот момент, когда были сделаны ставки, рынок оценивал вероятность начала войны в 17%. В итоге аккаунт за одну ночь превратил примерно $87 тысяч в более чем полмиллиона.

Как сообщает издание FinanceFeeds, аккаунт Magamyman такой не один. Всего СМИ заметили как минимум шесть таких подозрительных профилей, которые смогли заработать суммарно $1,2 млн. Неизвестные открыли кошельки и положили туда деньги за сутки до вторжения, а ставки сделали всего за несколько часов до начала операции.

