Регулятор США начал расследование подозрительных сделок с нефтью, совершенных перед ключевыми заявлениями Трампа по Ирану

Американский регулятор Commodity Futures Trading Commission (CFTC) начал расследование подозрительных сделок на рынке нефтяных фьючерсов, сообщает Bloomberg. Речь идет о торговле, которая происходила незадолго до заявлений президента Дональда Трампа по конфликту с Ираном. Проверка касается торгов на биржах CME Group и Intercontinental Exchange. Регулятор запросил у них данные о сделках и участниках.

По информации источников, CFTC изучает как минимум два случая за последние недели. В них объемы торгов резко росли прямо перед важными заявлениями. Это вызывает подозрения, что кто-то мог использовать закрытую информацию, связанную с изменением позиции Трампа по войне с Ираном. В начале конфликта перебои с поставками нефти с Ближнего Востока привели к резкому росту цен. Затем котировки сильно колебались на фоне ожиданий возобновления поставок через Ормузский пролив.

Один из таких случаев произошел 23 марта. За 15 минут до заявления Трампа о переносе ударов по Ирану были заключены сделки с нефтью и акциями на миллиарды долларов. После его публикации в Truth Social цены резко упали, а фондовые рынки выросли. Похожая ситуация произошла 7 апреля — перед объявлением о двухнедельном перемирии с Ираном. Активность на рынке фьючерсов выросла за несколько часов до новости, после чего цены на нефть и газ снизились.

На фоне этих событий два сенатора-демократа призвали провести проверку. Регулятор собирает данные и не делает выводов, однако это, вероятно, займет время: фьючерсы на нефть WTI (это основной ориентир для цен на нефть в США) торгуются на бирже в Нью-Йорке, а нефть Brent (главный мировой ориентир) торгуется в Лондоне. Поэтому американский регулятор может напрямую получать данные по сделкам с WTI. А вот по Brent ему приходится обращаться к британскому регулятору, потому что торги проходят в другой стране.

В конце марта представитель CFTC заявил, что ведомство следит за рынком нефтяных фьючерсов и проверяет возможные нарушения. Но детали конкретных расследований он раскрывать не стал.

10 апреля администрация президента Дональда Трампа разослала сотрудникам предупреждение о недопустимости использования служебного положения для ставок на фьючерсных рынках в связи с этими двумя инцидентами. При этом подозрительны не только сделки: на платформе прогнозов Polymarket три аккаунта заработали более $600 тысяч, угадав время заключения перемирия США с Ираном. Схожая ситуация повторилась 7 апреля — за несколько часов до объявления двухнедельного перемирия не менее 50 новых кошельков синхронно сделали крупные ставки на прекращение огня. Один из кошельков, созданный в тот же день, вложил около $72 тысяч и вывел $200 тысяч прибыли, другой, открытый за 12 минут до поста Трампа в Truth Social, заработал $48,5 тысячи.

