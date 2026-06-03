Минюст США расследует инсайдерскую игру экс-конгрессмена от Республиканской партии Сантоса на рынке предсказаний

Американские федеральные регуляторы расследуют дело бывшего конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса. По имеющимся данным, он мог незаконно поставить на рынке предсказаний на исход, который сам был в силах контролировать, сообщает The Wall Street Journal.

В конце февраля платформа ставок на предсказания Kalshi направила материалы о подозрительных сделках в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерство юстиции. По данным источников WSJ, Сантос сделал ставку на контракт с вопросом: появится ли он на ежегодном обращении президента Трампа к Конгрессу, и поставил на то, что его там не будет. На речи он действительно не появился. Правила Kalshi запрещают участникам торговать контрактами, исход которых они сами способны определить. CFTC открыло расследование, Министерство юстиции также получило материалы от платформы. На запросы журналистов Сантос не ответил.

Сантос — один из самых скандальных американских политиков последних лет. В апреле 2025 года он был приговорен к семи годам и трем месяцам заключения за мошенничество, кражу пожертвований на предвыборную кампанию и предоставление ложных сведений Палате представителей. Из Конгресса его исключили еще в декабре 2023 года — первым из республиканцев за всю историю. В октябре 2025 года Трамп сократил ему срок, и Сантос вышел на свободу, проведя в тюрьме лишь 84 дня.

Новое дело разворачивается на фоне нараставших месяцами скандалов вокруг инсайдерской торговли на рынках предсказаний. В марте 2026 года стало известно, что пользователи Polymarket угрожали убийством израильскому военному корреспонденту Эмануэлю Фабиану из The Times of Israel, добиваясь, чтобы он изменил формулировку новости о падении иранской ракеты — от этого зависел исход ставок на сумму более $14 млн. Тогда же стало понятно, что журналисты теоретически могут использовать свои знания о событиях для инсайдерской торговли на платформе.

24 марта администрация Трампа разослала сотрудникам предупреждение о недопустимости использования служебного положения для ставок на фьючерсных рынках. Поводом стала необычная активность примерно за 15 минут до объявления Трампа о паузе в иранском ультиматуме: менее чем за две минуты были совершены сделки с нефтяными фьючерсами на сумму более $760 млн. На платформе Polymarket три аккаунта заработали более $600 тысяч, угадав время перемирия с Ираном. Схожая картина повторилась 7 апреля: за несколько часов до объявления двухнедельного перемирия не менее 50 новых кошельков синхронно сделали крупные ставки на прекращение огня.