Более 150 кошельков на сервисе ставок на предсказания Polymarket делали их на основе секретных военных данных США — исследование

Не менее 152 анонимных кошельков на площадке ставок на предсказания Polymarket, вероятно, использовали закрытую информацию о военных операциях США и суммарно заработали на этом $8 млн. Об этом говорится в исследовании некоммерческой группы Anti-Corruption Data Collective (ACDC), пишет Reuters, первым получивший доступ к материалу. Средняя доля выигрышных ставок у этих кошельков составила 97,2%.

Аналитики изучили все закрытые рынки платформы по 5 мая и выделили «маловероятные» ставки — вложения от $2500, сделанные суммарно за час или меньше на исход с шансами не выше 35%. В этой выборке оказалось 556 кошельков, которые в ACDC назвали «косатками» по аналогии с избирательной охотничьей тактикой этих хищников. Владельцы таких кошельков обычно заводили аккаунт, почти сразу делали удачную ставку на узком рынке, где у осведомленных участников есть преимущество, а затем выводили деньги и исчезали.

Часть отобранных кошельков ранее уже попадала в поле зрения исследователей и журналистов, но десятки, по утверждению ACDC, обнаружены впервые. В самой группе оговариваются, что признаки «косатки» могут объясняться и обычным везением, и далеко не каждый инсайдер попадает под их критерии. Так, военнослужащий Гэннон Кен Ван Дайк, которого обвинение считает автором ставки на $400 тысяч на отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, покупал контракты постепенно, а не одной крупной ставкой за короткий срок, и в список 152 кошельков не вошел. Свою вину он не признал.

Отдельную тревогу у авторов исследования вызывает не сама торговля, основанная на закрытых сведениях, которая в любом случае противозаконна, а то, что за такими ставками следуют подражатели — крупные игроки («киты») и торговые боты. Когда одна из «косаток» поставила на американскую военную операцию в Иране за несколько часов до ударов в июне 2025 года, бот и «кит» повторили ее ставку на $200 тысяч и $100 тысяч соответственно. Похожая волна повторных ставок, по данным ACDC, поднялась и перед февральскими ударами США и Израиля по Тегерану.

Соучредитель ACDC Дэвид Саконьи заявил:

«Большинство людей сильно недооценивает, насколько заметна необычная активность на Polymarket. Всё это лежит в открытом доступе, и мы видим явные признаки того, что крупные трейдеры и боты копируют возможные инсайдерские ставки».

Он добавил, что было бы наивно считать, будто иностранные разведки за этими рынками не следят. В Polymarket на запрос Reuters не ответили — ранее компания утверждала, что жестко контролирует площадку, отслеживая подозрительную активность, и передала властям десятки кошельков, включая фигурантов дела о ставке на отстранение Мадуро. В ACDC настаивают на обязательной идентификации трейдеров, заморозке выплат по подозрительным сделкам и полном запрете рынков, где непубличная информация приносит наибольшую выгоду.

Ранее стало известно, что оператор телесуфлера Дональда Трампа, предположительно, заработал десятки тысяч долларов, делая ставки на содержание речей президента на платформе предсказаний Kalshi. Габриэль Перес, технический ассистент президента, работающий с телесуфлером Трампа с 2016 года, вел переговоры с регуляторами, касающиеся обвинений в том, что он использовал инсайдерские знания о речах президента и выиграл более $100 тысяч.