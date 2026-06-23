NYT: Цукерберг поручил Meta создать приложение для рынков предсказаний, наподобие Polymarket

Глава Meta Марк Цукерберг распорядился создать смартфонное приложение, похожее на платформы прогнозов Polymarket и Kalshi, — таким образом компания пытается зайти на один из самых быстрорастущих сегментов интернета. Об этом сообщили два источника The New York Times, знакомых с ситуацией. Внутри компании проект называется Arena.

Пользователи не будут делать ставки на реальные деньги — приложение, по всей видимости, будет работать на системе очков, по аналогии с видеоигрой, хотя в Meta не исключают и возможность ставок на реальные деньги в будущем. Arena будет работать отдельно от соцсетей Meta Facebook и Instagram, а также мессенджеров WhatsApp и Messenger, но компания планирует наращивать аудиторию приложения за счет привлечения пользователей именно с этих платформ.

Источники называют проект экспериментальным, но при этом одним из приоритетных для компании. Arena — лишь одно из нескольких новых приложений, которые тестирует Meta: есть, например, отдельный проект Meta Photos — приложение для создания медиаконтента с помощью искусственного интеллекта. В Meta отказались от комментариев.

Это не первая попытка Meta выйти на рынок прогнозов: в 2020 году компания выпускала краудсорсинговое приложение Forecast, которое в начале пандемии Covid-19 предлагало пользователям делать прогнозы о развитии событий в мире также на основе системы очков, но его закрыли в 2022 году.

С тех пор рынок предсказаний резко вырос: в 2025 году Kalshi и Polymarket вместе привлекли $50 млрд ставок онлайн, а в 2026 году эта сумма уже превысила $130 млрд. На фоне этого роста за платформами усилился надзор регуляторов — в апреле федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила военнослужащего сил спецназначения США в использовании конфиденциальной информации для ставок на операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро: на этом он заработал более $400 тысяч.

В Meta признают, что Arena остается на стадии разработки и может вообще не выйти в свет. Но, как отмечает издание, эксперимент укладывается в общую стратегию Цукерберга — компания ищет новые форматы продуктов на основе меняющегося поведения пользователей в интернете, ведь приложения Meta и так посещают более 3,56 млрд человек ежедневно, что наводит на мысли о приближении к потолку роста.