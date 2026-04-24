Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.83

EUR

87.53

OIL

97.22

Поддержите нас

193

 

 

 

 

 

Новости

В США прокуратура обвинила военнослужащего, участвовавшего в захвате Мадуро, в использовании секретной информации для азартных ставок

The Insider
Иллюстрация к материалу

В США предъявили обвинения военнослужащему, который, по версии следствия, заработал около $400 тысяч, делая ставки на отстранение президента Венесуэлы Николаса Мадуро с использованием секретной информации об операции по его захвату, сообщает Reuters.

Речь идет о сержанте сил специального назначения армии США Гэнноне Кене Ван Дайке. По данным Минюста, он участвовал в планировании и проведении операции по захвату Мадуро 3 января и в преддверии этой операции делал ставки на платформе Polymarket, предполагая, что американские войска войдут в Венесуэлу и Мадуро лишится власти. 

Ван Дайку предъявили обвинения в незаконном использовании конфиденциальной информации в личных целях, краже непубличных данных правительства, мошенничестве с товарами и электронными средствами, а также в проведении незаконных финансовых операций. 

В Минюсте подчеркнули, что военнослужащие получают доступ к секретной информации исключительно для выполнения задач и не имеют права использовать ее для личного обогащения. 

Платформа ставок заявила, что сотрудничала с властями и сама передала информацию о подозрительной активности.

Кроме того, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала против Ван Дайка гражданский иск. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте