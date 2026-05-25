В Индонезии заблокировали платформу для ставок на реальные события Polymarket после того, как там появились ставки на уход президента

Индонезия заблокировала онлайн-платформу для ставок на реальные события Polymarket в рамках борьбы с онлайн-казино, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство связи и цифровых технологий страны. Это произошло после того, как на платформе появилась возможность сделать ставку на досрочный уход с поста президента Индонезии Прабово Субианто.

Представитель министерства Александр Сабар заявил, что компания Polymarket классифицируется Индонезией как онлайн-платформа для азартных игр, а азартные игры запрещены индонезийским законодательством. На прошлой неделе на платформе появилась возможность сделать ставки на то, когда Субианто покинет свой пост. Срок его полномочий формально истекает в 2029 году.

В апреле США предъявили обвинения военнослужащему Гэннону Кену Ван Дайку, который, по версии следствия, заработал около $400 тысяч, делая ставки на отстранение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он участвовал в планировании и проведении операции по захвату Мадуро 3 января и в преддверии этой операции делал ставки на платформе Polymarket, предполагая, что американские войска войдут в Венесуэлу и Мадуро лишится власти.