Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

EUR

82.54

USD

71.21

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

51

 

 

 

 

 

Новости

В Индонезии заблокировали платформу для ставок на реальные события Polymarket после того, как там появились ставки на уход президента

The Insider
Президент Индонезии Прабово Субианто

Президент Индонезии Прабово Субианто

Индонезия заблокировала онлайн-платформу для ставок на реальные события Polymarket в рамках борьбы с онлайн-казино, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство связи и цифровых технологий страны. Это произошло после того, как на платформе появилась возможность сделать ставку на досрочный уход с поста президента Индонезии Прабово Субианто. 

Представитель министерства Александр Сабар заявил, что компания Polymarket классифицируется Индонезией как онлайн-платформа для азартных игр, а азартные игры запрещены индонезийским законодательством. На прошлой неделе на платформе появилась возможность сделать ставки на то, когда Субианто покинет свой пост. Срок его полномочий формально истекает в 2029 году. 

В апреле США предъявили обвинения военнослужащему Гэннону Кену Ван Дайку, который, по версии следствия, заработал около $400 тысяч, делая ставки на отстранение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он участвовал в планировании и проведении операции по захвату Мадуро 3 января и в преддверии этой операции делал ставки на платформе Polymarket, предполагая, что американские войска войдут в Венесуэлу и Мадуро лишится власти. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  3. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ
  4. Холодный расчет. Как Китай медленно захватывает российскую Арктику
  5. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте