Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

85.6

EUR

99.68

OIL

88.29

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

116

 

 

 

 

 

Новости

Приложения «Лукойла» пропали из App Store

The Insider
Иллюстрация к материалу

Из магазина App Store удалили приложения «АЗС Лукойл» и «Лукойл для бизнеса». Об этом сообщили в самой компании. 

Причина удаления приложений неизвестна. Из магазина пропало также приложение Teboil — сети АЗС в России, которую «Лукойл» купила у Shell после начала войны в Украине и начала развивать под финским брендом.

 При переходе на их страницы в App Store появляется страница с ошибкой, убедился The Insider. 

В случае с приложением «Лукойла» в компании уверяют, что проблемы временные. Там рекомендовали пользоваться веб-сайтом для участия в программе лояльности. Ранее, в январе, приложение компании исчезло и из Google Play. Сейчас оно доступно для скачивания только в магазинах RuStore и AppGallery (Huawei). 

Сервисы «Лукойла» для клиентов из Болгарии, Сербии, Черногории и Северной Македонии по-прежнему доступны

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Развод по-евразийски: как Москва и Ереван меняют союзничество на взаимные санкции
  2. «Блатные» вместо «ГРУшников». Как в торгпредствах РФ шпионов меняют на детей и друзей влиятельных чиновников
  3. Взрывной рост. Россия в три раза увеличила производство взрывчатки, но все равно зависит от боеприпасов из Северной Кореи
  4. Ловушка для «жука»: как европейский автопром может повторить ошибку АвтоВАЗа
  5. Спасти нерядового прокурора. Арестованного за пытки Сергея Качушкина пытается спасти от нар его отец, близкий к Патрушеву

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте