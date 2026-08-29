Приложения «Лукойла» пропали из App Store

Из магазина App Store удалили приложения «АЗС Лукойл» и «Лукойл для бизнеса». Об этом сообщили в самой компании.

Причина удаления приложений неизвестна. Из магазина пропало также приложение Teboil — сети АЗС в России, которую «Лукойл» купила у Shell после начала войны в Украине и начала развивать под финским брендом.

При переходе на их страницы в App Store появляется страница с ошибкой, убедился The Insider.

В случае с приложением «Лукойла» в компании уверяют, что проблемы временные. Там рекомендовали пользоваться веб-сайтом для участия в программе лояльности. Ранее, в январе, приложение компании исчезло и из Google Play. Сейчас оно доступно для скачивания только в магазинах RuStore и AppGallery (Huawei).

Сервисы «Лукойла» для клиентов из Болгарии, Сербии, Черногории и Северной Македонии по-прежнему доступны.