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Новости

Приложение платежной системы «Яндекс Пэй» удалили из App Store

The Insider
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Из App Store пропало приложение «Яндекс Пэй». Об этом сообщается в соцсетях платежной системы. При этом, как убедился The Insider, другие приложения компании «Яндекс», например, Yandex Market или Yandex Go, в App Store по-прежнему доступны.

В своем обращении «Яндекс Пэй» призывает пользователей не удалять уже установленное приложение со своих гаджетов: «Оно работает как раньше, но заново установить или обновить пока не получится». Компания ничего не сообщает о причинах произошедшего, но обещает «что-нибудь придумать». Приложение по-прежнему доступно в Google Play и RuStore.

В рамках 18-го пакета санкций ЕС в отношении России, принятого 18 июля, под ограничения попали 22 российских банка. В их числе — были «Яндекс-банк», который предоставляет банковские услуги через «Яндекс Пэй», и Ozon-банк.

В конце июня из App Store удалили приложения «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и «Одноклассники», а также «ВКонтакте», Mail.ru и Skillbox. Пропал из магазина и национальный российский мессенджер Max. В Apple это объяснили санкционными требованиями.

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