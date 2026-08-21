VK подала в российский суд иск против Apple из-за удаления своих приложений из App Store

VK подала иск против Apple в Арбитражный суд Москвы, потребовав вернуть приложения компании в App Store. Карточка с делом появилась в картотеке арбитражных дел.

Иск был зарегистрирован 19 августа. Ответчиками указаны американская Apple Inc., ирландская Apple Distribution International Ltd и российское юрлицо ООО «Эппл Рус». Документы с подробным обоснованием требований в карточке дела пока не опубликованы.

«Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения VK из App Store. В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда», — сообщили в VK «Интерфаксу».

Apple удалила приложения VK, а также мессенджер Max из российского App Store в июне. Тогда VK заявила, что компания не получала предварительного уведомления, и подчеркивала, что на тот момент не находилась под санкциями.

В середине июля Евросоюз ввел санкции против VK и Max. Их приложения также были удалены из Google Play.