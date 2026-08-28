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Губернатор Ростовской области ввел режим ЧС из-за проблем с вывозом зерна. Ранее мировые цены на пшеницу выросли до трехлетнего максимума

The Insider
Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ввел режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом сообщило издание «Эксперт Юг». Причина такого решения — скопление зерна в элеваторах, которое не удается отправить на экспорт из-за эскалации войны на Чёрном море. Ранее цены на пшеницу на мировом рынке выросли до максимума с 2023 года.

В распоряжении губернатора говорится, что режим ЧС вводится с 18:00 28 августа 2026 года:

«Признать чрезвычайной ситуацией регионального характера обстановку, сложившуюся начиная с 10 июля 2026 года на территории Ростовской области, обусловленную прекращением работы портов и нарушением морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне вследствие атак вооруженных формирований Украины на объекты логистической инфраструктуры, которые повлекли скопление у сельскохозяйственных товаропроизводителей значительных объемов сельскохозяйственной продукции и могут повлечь нарушение условий жизнедеятельности людей, значительные материальные потери».

Слюсарь поручил местному Минсельхозу организовать мониторинг и прогнозирование развития ситуации, а также информировать сельхозпроизводителей о масштабах ЧС и принимаемых властями мерах.

Ранее стало известно, что цены на пшеницу на Чикагской бирже выросли до самого высокого уровня с июля 2023 года из-за опасений рынка, что дальнейшая эскалация войны России против Украины приведет к перебоям с поставками из черноморского региона. Аналитик рынка зерновых и масличных культур Rabobank Андрик Пайен пояснил The Insider, что альтернативные поставщики не смогут полностью заместить весь объем недополученного рынком украинского и российского зерна.

На эти две страны приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы. По оценке эксперта, поставки из Украины в первой половине августа составили около 300 тысяч метрических тонн по сравнению с 1,891 млн метрических тонн за весь август 2025 года. Из России на данный момент в августе было экспортировано 2 млн метрических тонн, тогда как средний показатель за пять лет за август составляет около 5 млн метрических тонн.

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