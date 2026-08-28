США и Венесуэла обсуждают приобретение Вашингтоном крупной доли в венесуэльских нефтяных месторождениях. Одно из предложений включает в себя их аренду Штатами на 100 лет. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

О том, что США близки к заключению сделки, также пишет Axios со ссылкой на американских чиновников. Издание уточняет, что речь идет об аренде Штатами не всех месторождений в стране, а около десятка из них с запасом примерно 90 млрд баррелей нефти. Раньше они либо контролировались приближенными Николаса Мадуро, либо были связаны с Китаем.

Все идеи еще находятся в стадии обсуждения, итоговые условия сделки могут измениться.

Подобная сделка ознаменовала бы почти беспрецедентное вмешательство США в экономику другой страны. В то же время она соответствует так называемой «доктрине Донро» президента Дональда Трампа, которая предполагает расширение американского влияния в Западном полушарии.

После захвата Николаса Мадуро американским спецназом в январе 2026 года американские и новые венесуэльские власти уже заключили ряд сделок, которые открыли Вашингтону путь к природным ресурсам Венесуэлы. В мае, например, стало известно, что США вывезли весь обогащенный уран, произведенный на исследовательском реакторе RV-1 в Венесуэле. Также Трамп заявлял, что признает новое правительство страны в обмен на «золотую сделку», которая предполагала сотрудничество в целях содействия продаже венесуэльского золота и других полезных ископаемых.

Кроме того, после смены власти в стране США стали контролировать экспорт венесуэльской нефти. Утверждалось изначально, что вся выручка с ее продажи будет собственностью Каракаса, но администрация Трампа с начала года получила более $13 млрд с этих продаж, и куда ушла часть средств — неизвестно.