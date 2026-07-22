США получили $13 млрд от продажи венесуэльской нефти. Куда ушли эти деньги, остается неизвестным — FT

Администрация Дональда Трампа с начала года получила более $13 млрд от продажи венесуэльской нефти, однако до сих пор не раскрыла, куда направляется большая часть этих средств, пишет Financial Times. Газета самостоятельно рассчитала объем нефтяных доходов на основе данных о поставках и ценах.

США взяли под контроль экспорт венесуэльской нефти после захвата Николаса Мадуро в январе этого года. Согласно первоначальному указу Трампа, выручка остается собственностью Венесуэлы, а Вашингтон выступает лишь ее распорядителем. При этом сам президент США в июне заявил, что страна «зарабатывает много денег» на венесуэльской нефти.

В апреле Госдепартамент сообщал, что около $3 млрд уже были перечислены Венесуэле. Однако созданный властями страны сайт для отслеживания поступлений содержит информацию лишь об одном переводе — $300 млн в марте. Американские чиновники утверждают, что в венесуэльскую экономику направлены «миллиарды долларов», не раскрывая точных сумм.

Как пишет Financial Times, вопрос о деньгах стал особенно острым после землетрясений в Венесуэле в июне этого года. ООН оценивает ущерб зданиям и инфраструктуре страны примерно в $37 млрд.

Конгрессмены как от Демократической, так и от Республиканской партии США требуют от администрации Трампа раскрыть информацию о распределении нефтяных доходов и мерах по предотвращению коррупции.