США вывезли из Венесуэлы весь обогащенный уран, произведенный на исследовательском реакторе RV-1

США вывезли весь обогащенный уран, произведенный на исследовательском реакторе RV-1 в Венесуэле, сообщает Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA). В заявлении отмечается, что устаревший ядерный объект выведен из эксплуатации в рекордно короткие сроки.

Реактор RV-1, на котором проводились ядерные исследования, прекратил работу в 1991 году, но там по-прежнему хранились запасы обогащенного урана. Команда, в которую вошли американские и венесуэльские специалисты, а также эксперты МАГАТЭ, за шесть недель извлекла 13,5 кг урана и упаковала его в контейнер для отработанного ядерного топлива.

Контейнер провезли 160 км по суше до порта, где погрузили на специальное судно, предоставленное британской компанией Nuclear Transport Solutions. В начале мая груз прибыл в США и был доставлен на территорию ядерного комплекса Саванна-Ривер (Южная Каролина) для переработки и повторного использования.

«Безопасное удаление всего обогащенного урана из Венесуэлы посылает миру еще один сигнал о восстановлении и обновлении Венесуэлы. Благодаря решительному руководству президента Трампа команды на местах завершили за несколько месяцев то, что в обычное время заняло бы годы», — заявил глава NNSA Брэндон Уильямс.