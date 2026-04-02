США сняли санкции с временного президента Венесуэлы

Власти США удалили из санкционного списка Делси Родригес — временного президента Венесуэлы, занявшую этот пост после свержения Николаса Мадуро. Об этом говорится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Имя Родригес пропало из списка «лиц, находящихся под особыми санкциями». Это перечень лиц, чьи активы на территории США заморожены, им запрещен въезд в страну, а гражданам и резидентам США нельзя иметь с ними деловые отношения.

Подробности такого решения в пресс-релизе OFAC не приводятся. В Белом доме его назвали признаком прогресса в отношениях между двумя странами.

«Как и говорил президент Трамп, Делси Родригес отлично справляется со своей работой и очень хорошо сотрудничает с Соединенными Штатами. Это решение отражает прогресс в совместных усилиях наших двух стран по содействию стабильности, поддержке экономического восстановления и продвижению политического примирения в Венесуэле», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Анны Келли (цитата по Politico).

Еще один представитель администрации президента США заявил телеканалу CBS News, что этот шаг «отражает наше решение сотрудничать с временными властями» Венесуэлы.

Снятие санкций с временного президента Венесуэлы — один из последних шагов в нормализации отношений между США и Венесуэлой. В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон официально признал нынешнее правительство Венесуэлы. 30 марта Госдепартамент США объявил о возобновлении работы американского посольства в Каракасе спустя семь лет после его закрытия в 2019 году.