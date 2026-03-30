В Венесуэле заработало посольство США, закрытое в 2019 году

Фото: AFP 2024 / LUIS ROBAYO

Государственный департамент США объявил о возобновлении работы американского посольства в Каракасе спустя семь лет после его закрытия в 2019 году.

Согласно заявлению ведомства, с марта 2019 года дипломатическое взаимодействие с Венесуэлой велось через так называемый Отдел по делам Венесуэлы — временную дипломатическую структуру, работавшую на базе посольства США в Боготе. Теперь это подразделение прекращает выполнять свои функции.

В январе поверенным в делах США в Венесуэле была назначена посол Лора Догу, которая уже находится в Каракасе. Её команда занимается восстановлением здания посольства и готовится к полноценному возвращению сотрудников и возобновлению консульских услуг.

В Госдепе отметили, что открытие посольства — ключевой этап реализации трёхфазного плана Трампа по Венесуэле. По словам американских дипломатов, это позволит напрямую взаимодействовать с временным правительством страны, гражданским обществом и частным сектором.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон официально признал нынешнее правительство Венесуэлы и заключил с Каракасом соглашение о сотрудничестве в продаже венесуэльского золота. По его словам, после операции американских военных по задержанию Николаса Мадуро, США начали работать с «новым президентом Венесуэлы» Делси Родригес.

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

