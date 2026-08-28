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ВС РФ смогут запрашивать полное финансовое и юридическое досье на военнообязанных и членов их семей — проект приказа Минобороны

The Insider
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Частные компании и госорганы обяжут по запросу раскрывать практически полное досье на военнообязанных и членов их семей. Об этом говорится в проекте приказа Минобороны, который был опубликован на этой неделе. 

Подготовленный приказ предусматривает раскрытие практически полного досье на граждан для сотрудников вооруженных сил. Незадолго до этого, в конце июля, Владимир Путин подписал закон, который разрешил должностным лицам ВС РФ «на безвозмездной основе» запрашивать информацию о гражданах у государственных органов и организаций. Из пояснительной записки к приказу Минобороны следует, что он регламентирует именно перечень тех сведений, которые могут запрашивать о военнообязанных. 

Этот перечень достаточно широкий. В него входят: 

  • персональные данные, номера телефонов; 
  • данные о судимостях, привлечении к административной ответственности, постановке на учет и вынесениях предостережений; 
  • данные о постановке на учет как инфицированного ВИЧ, наблюдении в психо- и наркодиспансерах; 
  • сведения о трудовой деятельности; 
  • кредитная история и задолженности по займам и платежам; 
  • сведения об участии в деятельности «общественных объединений, преследующих политические цели»; 
  • данные о получении средств из-за рубежа или включении в реестр «иноагентов». 

Приказ уточняет, что полномочия запрашивать такие данные есть у должностных лиц Минобороны при отборе военнослужащих на конкретные должности. Какие именно должности и у кого будут такие полномочия, неясно. При этом распространяются эти возможности на запрос сведений не только о самих призывниках, но и об их родственниках: супругах, детях, родных братьях и сестрах, родителях, а также шуринах и свояченицах.

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