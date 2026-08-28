ВС РФ смогут запрашивать полное финансовое и юридическое досье на военнообязанных и членов их семей — проект приказа Минобороны

Частные компании и госорганы обяжут по запросу раскрывать практически полное досье на военнообязанных и членов их семей. Об этом говорится в проекте приказа Минобороны, который был опубликован на этой неделе.

Подготовленный приказ предусматривает раскрытие практически полного досье на граждан для сотрудников вооруженных сил. Незадолго до этого, в конце июля, Владимир Путин подписал закон, который разрешил должностным лицам ВС РФ «на безвозмездной основе» запрашивать информацию о гражданах у государственных органов и организаций. Из пояснительной записки к приказу Минобороны следует, что он регламентирует именно перечень тех сведений, которые могут запрашивать о военнообязанных.

Этот перечень достаточно широкий. В него входят:

персональные данные, номера телефонов;

данные о судимостях, привлечении к административной ответственности, постановке на учет и вынесениях предостережений;

данные о постановке на учет как инфицированного ВИЧ, наблюдении в психо- и наркодиспансерах;

сведения о трудовой деятельности;

кредитная история и задолженности по займам и платежам;

сведения об участии в деятельности «общественных объединений, преследующих политические цели»;

данные о получении средств из-за рубежа или включении в реестр «иноагентов».

Приказ уточняет, что полномочия запрашивать такие данные есть у должностных лиц Минобороны при отборе военнослужащих на конкретные должности. Какие именно должности и у кого будут такие полномочия, неясно. При этом распространяются эти возможности на запрос сведений не только о самих призывниках, но и об их родственниках: супругах, детях, родных братьях и сестрах, родителях, а также шуринах и свояченицах.