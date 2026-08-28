Приказ о сборе «досье» на военнообязанных и их семьи затронет особо чувствительные должности в ВС РФ, а не всех призывников — юристы

Речь идет о проекте приказа военного ведомства, опубликованном на этой неделе. Он предусматривает раскрытие практически полного досье на граждан для должностных лиц ВС РФ. В досье, которое они могут запросить:

данные о судимостях;

сведения о трудовой деятельности;

кредитная история и задолженности по займам и платежам;

сведения об участии в деятельности «общественных объединений, преследующих политические цели»;

сведения о постановке на учет в психо- и наркодиспансере;

данные о получении средств из-за рубежа или включении в реестр «иноагентов».

ВС РФ при этом сможет запрашивать эту информацию не только о самих военнообязанных, но и о их родственниках — вплоть до шуринов и своячениц.

Говорить о том, что такие сведения военкоматы будут запрашивать об обычных призывниках, однако, ошибочно.