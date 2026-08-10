Новый президентский указ позволит быстрее укомплектовать офицерскими кадрами новые добровольческие соединения — юрист

На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ, который коснется российской армии. Одно из его положений позволит быстрее укомплектовать офицерскими кадрами новые соединения в случае мобилизации, рассказал The Insider юрист.

Документ был официально опубликован в прошедший четверг, 6 августа. Он меняет Положение о порядке прохождения военной службы.

Поправки, в частности, уточняют порядок присвоения воинских званий участникам добровольческих формирований. Пребывающие в запасе граждане, которые заключили контракт или служат в добровольческом подразделении не меньше двух месяцев, смогут получить новое воинское звание без военных сборов (аттестации). Обязательный для этого срок службы могут сократить, если у военнослужащих есть госнаграды.

Эти нововведения по сути вводят своего рода упрощенный порядок присвоения воинского звания добровольцам, отмечает адвокат Андрей Федорков. С учетом довольно большого количества участников этих формирований, такой порядок позволит «быстрее укомплектовать офицерскими кадрами новые соединения в случае мобилизации».

Еще одно глобальное нововведение, которое предусматривает указ, уточняет правила зачета срока службы при самовольном оставлении части. Раньше в срок службы не засчитывался период отсутствия военнослужащего в воинской части без уважительных причин свыше десяти суток. Сейчас его сократят до двух суток: то есть время самовольного оставления части свыше двух дней не включается в срок службы.

Как обращает внимание Федорков, раньше этот пункт также был общим и касался как призывников, так и контрактников:

«Теперь же этот срок сократился до двух суток и появились отдельные нормы. Для призывников осталось понятие „самовольное оставление“, для контрактников формулировка иная — „время отсутствия“. Кроме того, если раньше вообще не учитывали причины отсутствия, теперь необходимо их устанавливать. Поэтому в теории, действительно, если военнослужащий-контрактник — равно как и призывник — отсутствует в части по уважительным причинам, к которым относятся и ранение, и заболевания, требующие лечения, то это время отсутствия подлежит зачету в срок прохождения военной службы. Как будет применяться это на практике, сказать сейчас сложно. На мой взгляд, это будет зависеть от внутренних указаний руководства Минобороны, а также практики применения на местах».

Как писал The Insider ранее, сразу три крупных российских деловых издания, ориентированных на бухгалтеров и бизнес, в прошлом месяце выпустили материалы, посвященные ведению воинского учета в период мобилизации. Эти статьи вышли в период, когда особых законодательных изменений в этой сфере не происходило, а кадровики и бизнес сталкиваются с более высоким уровнем ответственности за ведение воинского учета.

Тема возможной мобилизации осенью текущего года при этом в последнее время стала одной из самых обсуждаемых в российских СМИ. Подробнее в материалах The Insider здесь и здесь.