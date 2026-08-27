«Война в Украине привела к инфляции и росту цен в ЕС, но вызвать энергокризис Россия не сможет, и поддержка Киева продолжится» — политолог

В аналитической записке Сбербанка с возможными сценариями завершения российско-украинской войны, которую на днях обнародовали хакеры из Black Mirror и проанализировал The Insider, отмечалось, что это во многих отношениях война на истощение. Авторы документа полагают, что шансы России завершить конфликт на выгодных для себя условиях зависят от того, как долго Евросоюз сможет посылать Украине финансовую и военную помощь.

«Время — главный козырь России: каждый месяц ожидания — минус западная поддержка, минус украинская мобилизация, минус европейское единство», — говорилось в одном из сценариев. В качестве важного фактора, который может привести к снижению поддержки ЕС, называется возможный энергетический кризис в Европе ближайшей зимой.

Как рассказал в беседе с The Insider Дмитрий Стратиевский, историк и политолог, директор Берлинского центра изучения Восточной Европы (Osteuropa-Zentrum Berlin), из-за войны в Украине страны ЕС испытывают определенные экономические трудности — в первую очередь повышение цен на энергоносители и рост инфляции, но признаков снижения поддержки Киева сейчас нет.

«Какие проблемы экономического характера накапливаются в Европе из-за войны? Это, однозначно, высокая инфляция. Практически во всех странах Евросоюза фиксируется ощутимый рост стоимости жизни. Также растет стоимость производимой продукции, что понижает конкурентоспособность европейских товаров на внешних рынках. Например, Германия постоянно повышает минимальный размер оплаты труда, в январе будет очередное повышение. Соответственно, рабочая сила становится всё дороже и дороже, особенно с учетом того, что в Германии и в других социально ориентированных экономиках ЕС существенная часть зарплаты — это отчисления в социальные фонды. Из-за этого Германии сложнее конкурировать, например, на китайском рынке автомобилестроения, станкостроения, химии и так далее. Плюс военная помощь Украине в десятки миллионов евро, помощь украинским беженцам на национальном уровне также обходится в весьма ощутимые суммы для бюджетов всех государств, и это не может пройти незамеченным. Это чувствуется и по экономике Германии в частности — как самого сильного в экономическом плане государства Евросоюза. В политических кругах Евросоюза — опять же, в первую очередь, в Германии — еще с 2022 года существует консенсус, что поддерживать Украину будут столько, сколько необходимо. Это неоднократно повторяли и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и президент Франции Эммануэль Макрон, и бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц, и нынешний канцлер Фридрих Мерц. И действительно, все те выкладки и отчеты, вся та информация, которую я получаю, говорят о том, что поддержка Украины возможна еще длительное время. Главный фактор риска — это сама война. Мы не знаем, когда и каким образом она закончится. Очень сложно отсюда, из Евросоюза, оценить степень разрушения украинских объектов и спрогнозировать, чего будет стоить восстановление Украины. Будет ли страна в состоянии производить хотя бы самые необходимые материалы и компоненты. Сохранятся ли там функционирующие предприятия, или заводы будут до такой степени разрушены, что их нужно будет привозить из-за рубежа».

Риск полноценного энергетического кризиса в ЕС Стратиевский оценивает как низкий.