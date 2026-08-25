Аналитики Сбербанка оценили вероятность победы РФ в войне против Украины в 7%. Хакеры из Black Mirror опубликовали внутренний документ банка

Хакерская группировка Black Mirror опубликовала (1, 2, 3) аналитическую записку Сбербанка, в которой описываются различные сценарии окончания войны в Украине и оценивается вероятность их реализации. Документ под заголовком «Сценарии достижения мира в конфликте Россия — Украина» датирован апрелем 2026 года. Как утверждает Black Mirror, записка получена из переписки главы Сбербанка Германа Грефа (он выступал отправителем).

В вводной части записки перечисляются экономические трудности, с которыми столкнулась Россия на фоне войны (все приведенные данные — по состоянию на апрель): от бюджетного дефицита (4,58 трлн рублей за первый квартал при годовом плане 3,8 трлн рублей) и высокой ключевой ставки (15%), которая «душит гражданский сектор», до падения нефтегазовых доходов (на 45,4% — до 1,44 трлн рублей) и вывода из строя нефтеперерабатывающих предприятий в результате систематических ударов ВСУ (повреждено 10–15% нефтеперерабатывающих мощностей).

«Правительство рассматривает увеличение дефицита и военных расходов. Военный мультипликатор оценивается в 1,5х — каждый рубль военных расходов генерирует 1,5 рубля ВВП, но за счет вытеснения гражданского сектора».

В документе отмечается также, что в России потеряно «до 35% компонентов систем ПВО», при этом восполнение ЗРК C-300/400 идет медленнее потерь. «Без восстановления зонтика ПВО над тыловыми объектами удары будут усиливаться».

«Дефицит рабочих рук на оборонных предприятиях: 80–400 тысяч человек. Производство боеприпасов впервые показало спад в сентябре 2025 года. Три критических дефицита: микроэлектроника (без западных компонентов точное оружие дорожает в разы), боеприпасы (лимитирующий фактор — люди, не деньги), двигатели (авиационные, ракетные, корабельные — все перегружены)».

В документе приводится оценка военных потерь России: 20–25 тысяч человек в месяц. «90% новых контрактников идут на восполнение, не на формирование новых частей», — говорится в записке, однако отмечается, что полномасштабной мобилизации в планах нет, поскольку «политический риск неприемлем».