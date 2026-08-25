Аналитики Сбербанка оценили вероятность победы РФ в войне против Украины в 7%. Хакеры из Black Mirror опубликовали внутренний документ банка

- 1.Решающее военное преимущество России. Вероятность: 7%. Горизонт: 12–24 месяца
- 2.«Истощение Запада» — мир на условиях России. Вероятность: 12%. Горизонт: 12–18 месяцев
- 3.«Сделка Трампа» — замороженный конфликт с частичным снятием санкций. Вероятность: 32%. Горизонт: 6–12 месяцев
- 4.«Корейская заморозка» — без формального соглашения. Вероятность: 22%. Горизонт: 6–18 месяцев
- 5.Затяжная война (еще 2–3 года). Вероятность: 15%. Горизонт: 24–36 месяцев
- 6.Мир на компромиссных условиях. Вероятность: 5%. Горизонт: 12–24 месяца
- 7.Мир на условиях Украины/Европы. Вероятность: 2%. Горизонт: 24–36+ месяцев
- 8.«Дикая карта» — черные лебеди. Вероятность: 5% (совокупная для всех подвариантов). Горизонт: непредсказуем
- 9.Выводы
Хакерская группировка Black Mirror опубликовала (1, 2, 3) аналитическую записку Сбербанка, в которой описываются различные сценарии окончания войны в Украине и оценивается вероятность их реализации. Документ под заголовком «Сценарии достижения мира в конфликте Россия — Украина» датирован апрелем 2026 года. Как утверждает Black Mirror, записка получена из переписки главы Сбербанка Германа Грефа (он выступал отправителем).
В вводной части записки перечисляются экономические трудности, с которыми столкнулась Россия на фоне войны (все приведенные данные — по состоянию на апрель): от бюджетного дефицита (4,58 трлн рублей за первый квартал при годовом плане 3,8 трлн рублей) и высокой ключевой ставки (15%), которая «душит гражданский сектор», до падения нефтегазовых доходов (на 45,4% — до 1,44 трлн рублей) и вывода из строя нефтеперерабатывающих предприятий в результате систематических ударов ВСУ (повреждено 10–15% нефтеперерабатывающих мощностей).
«Правительство рассматривает увеличение дефицита и военных расходов. Военный мультипликатор оценивается в 1,5х — каждый рубль военных расходов генерирует 1,5 рубля ВВП, но за счет вытеснения гражданского сектора».
В документе отмечается также, что в России потеряно «до 35% компонентов систем ПВО», при этом восполнение ЗРК C-300/400 идет медленнее потерь. «Без восстановления зонтика ПВО над тыловыми объектами удары будут усиливаться».
«Дефицит рабочих рук на оборонных предприятиях: 80–400 тысяч человек. Производство боеприпасов впервые показало спад в сентябре 2025 года. Три критических дефицита: микроэлектроника (без западных компонентов точное оружие дорожает в разы), боеприпасы (лимитирующий фактор — люди, не деньги), двигатели (авиационные, ракетные, корабельные — все перегружены)».
В документе приводится оценка военных потерь России: 20–25 тысяч человек в месяц. «90% новых контрактников идут на восполнение, не на формирование новых частей», — говорится в записке, однако отмечается, что полномасштабной мобилизации в планах нет, поскольку «политический риск неприемлем».
Восемь сценариев завершения войны
Решающее военное преимущество России. Вероятность: 7%. Горизонт: 12–24 месяца
Что подразумевается:
Полный контроль России над четырьмя «новыми субъектами» («ДНР», «ЛНР», Запорожская, Херсонская области в административных границах) плюс Харьковская область. Принуждение Украины к переговорам с позиции абсолютного военного доминирования. Не взятие Киева, а создание условий, при которых продолжение сопротивления теряет военный смысл.
Что для этого требуется:
- Вторая волна мобилизации — не менее 300–500 тысяч человек. Без этого численность для масштабного наступления недостижима.
- Кратное увеличение авиационной поддержки: производство УМПК и планирующих бомб — узкое место.
- Решение проблемы ПВО тыла — без этого удары по НПЗ и аэродромам будут продолжаться.
- Прорыв в области автономных дронных роёв — первая сторона, перешедшая к полностью автономным стаям масштаба дивизии (тысячи единиц с координацией через ИИ, без операторов), получает решающее тактическое преимущество.
Вывод: России требуется масштабное наступление, цель Украины — сделать стоимость наступления неприемлемой для России.
«Мотивация обороны традиционно выше мотивации нападения — Украина воюет за выживание, а не за территориальную экспансию».
«Истощение Запада» — мир на условиях России. Вероятность: 12%. Горизонт: 12–18 месяцев
Что подразумевается:
Украина теряет критическую массу западной поддержки. Не военное поражение, а политическое — союзники перестают финансировать войну. Россия получает замороженные территории, снятие части санкций, гарантии невступления Украины в НАТО.
Что для этого требуется:
Одновременное наступление трех факторов: обвал поддержки Украины в США ниже 30%, энергетический кризис в Европе зимой 2026–2027 года и внутриполитический кризис в Украине.
«Время — главный козырь России: каждый месяц ожидания — минус западная поддержка, минус украинская мобилизация, минус европейское единство».
«Сделка Трампа» — замороженный конфликт с частичным снятием санкций. Вероятность: 32%. Горизонт: 6–12 месяцев
Что подразумевается:
Президент Дональд Трамп форсирует сделку до промежуточных выборов в США (ноябрь 2026 года), используя контроль над американской помощью Украине как рычаг давления на обе стороны. Конфликт замораживается на текущих линиях, часть санкций снимается, НАТО остается для Украины закрытым.
«Трамп назвал иранский 10-пунктный план мира „рабочим“. Модель подтверждена: ультиматум + deadline + посредник = сделка. После Ирана — следующая цель Украина».
«Корейская заморозка» — без формального соглашения. Вероятность: 22%. Горизонт: 6–18 месяцев
Что подразумевается:
Конфликт затухает без формального соглашения. Интенсивность боев падает, линия фронта стабилизируется, но юридически война продолжается. Нет ни мирного договора, ни перемирия — есть де-факто прекращение масштабных операций. Дронная война на низком уровне продолжается.
Что для этого требуется:
Обоюдное истощение без способности к решающему прорыву.
Затяжная война (еще 2–3 года). Вероятность: 15%. Горизонт: 24–36 месяцев
Что подразумевается:
Конфликт продолжается на текущем уровне интенсивности. Ни заморозки, ни прорыва. Ежемесячные потери 20–25 тысяч с российской стороны, медленное продвижение 100–200 метров в день, дронная война, удары по инфраструктуре обеих сторон. Стратегия измора.
«Если дипломатия не работает — война продолжается по инерции. Обе стороны слишком инвестированы в конфликт, чтобы остановиться без внешнего толчка».
Социологический прогноз для этого сценария приводится следующий:
«Для России — нарастающая „тихая усталость“. Не протест (подавлен силовыми структурами), а десоциализация: рост алкоголизма, депрессии, эмиграции квалифицированных кадров, снижение рождаемости. Экономическая модель „пушки вместо масла“ работает 2–3 года, но не бесконечно. Одобрение Путина может опуститься ниже 60% к 2028 [году], реальная поддержка — ниже 50%. Критический порог „спирали молчания“ — когда люди перестают бояться говорить. Исторически в России это происходит при ощутимом падении уровня жизни (перестройка 1986–1991 гг.).
Для Украины — гуманитарная катастрофа. 8 млн беженцев за рубежом, 6 млн внутренне перемещенных. Демографический коллапс — рождаемость упала. Потеря целого поколения мужчин 25–45 лет (мобилизация + эмиграция + потери)».
Мир на компромиссных условиях. Вероятность: 5%. Горизонт: 12–24 месяца
Что подразумевается:
Полноценный мирный договор с взаимными уступками. Россия возвращает часть территорий (Херсонская, Запорожская области — частично или полностью) в обмен на признание Крыма и части Донбасса. Украина получает гарантии безопасности и путь в ЕС. НАТО — мораторий на 15–25 лет.
Что для этого требуется:
Смена политической конфигурации с одной из сторон: значительное ослабление позиций Путина (маловероятно при текущей вертикали), смена власти в Украине (конституционный кризис — Зеленский без мандата, военное руководство может выдвинуть собственных кандидатов) или мощное внешнее давление от обоих блоков одновременно. Последний вариант наиболее реалистичен: США давят на Россию через санкции и угрозу вооружения Украины, Китай давит на Россию через экономические рычаги, ЕС давит на Украину через условия помощи и вступления.
Мир на условиях Украины/Европы. Вероятность: 2%. Горизонт: 24–36+ месяцев
Что подразумевается:
Россия вынуждена отступить к границам 2014-го или 1991 года. Крым — переговорный вопрос или возвращен. Украина вступает в НАТО. Россия выплачивает репарации. Режим ограничения вооружений.
Что для этого требуется:
Экономический коллапс России (ВВП минус 15%+, гиперинфляция, дефолт по внутреннему долгу), военное поражение катастрофического масштаба либо смена режима с приходом «переговорщиков». Все три — крайне маловероятны.
«Дикая карта» — черные лебеди. Вероятность: 5% (совокупная для всех подвариантов). Горизонт: непредсказуем
Что подразумевается:
Маловероятные, но высокоимпактные (то есть оказывающие очень сильное влияние) события, способные радикально изменить траекторию конфликта. Ни один из подвариантов не прогнозируем методами стандартного анализа — они существуют за пределами «конуса вероятности», но их последствия могут перевесить все остальные сценарии вместе взятые.
- Ядерная эскалация. Россия применяет тактическое ядерное оружие — демонстрационный удар по ненаселенному району или военному объекту Украины. Логика: ограниченный ядерный удар должен убедить Запад, что продолжение поддержки Украины ведет к апокалипсису, — и заставить отступить. Последствия: мгновенная и тотальная изоляция.
- «Новый Чернобыль». Авария или целенаправленный удар по ядерному объекту: Запорожская АЭС, Чернобыльский саркофаг, хранилища отработанного ядерного топлива. Последствия: радиоактивное загрязнение территории нескольких стран. Немедленное прекращение огня под давлением всего мирового сообщества, включая Китай. Эвакуация миллионов. Гуманитарная катастрофа.
- Смена режима. В России: «дворцовый переворот» — группа из силового блока (ФСБ, Минобороны, Совбез) отстраняет Путина для заключения мира на приемлемых условиях. В Украине: конституционный кризис — Зеленский без мандата (президентские полномочия истекли), легитимность под вопросом. Военное руководство (Сырский, Залужный — уже отстранен, но его популярность сохраняется) может выдвинуть альтернативу.
- Иранский каскад. Перемирие США – Иран (8 апреля) рушится — переговоры в Пакистане провалились. Израиль продолжает удары по Ливану и Ирану. Иран закрывает Ормузский пролив. Нефть Brent — $200+. Глобальная рецессия. Это приводит в резкому росту нефтяных доходов России, для Запада — энергетический кризис, промышленная рецессия, переключение внимания и ресурсов с Украины на Ближний Восток. Для Украины — потеря приоритета в западной повестке.
- Технологический сюрприз. Прорыв в области ИИ-управления дронными роями, создающий абсолютное тактическое преимущество одной из сторон. Или: кибератака на критическую инфраструктуру (энергосистема, банковская система, военное управление), обрушивающая способность одной из сторон вести войну. Другие варианты: принципиально новая архитектура ИИ (не основанная на трансформерах), квантовые вычисления для взлома военного шифрования, направленное энергетическое оружие (лазерные системы ПВО, способные перехватывать дроны по $0.01 за выстрел вместо $100 тысяч за ракету).
Выводы
Окно максимальной переговорной силы России — лето-осень 2026 года. После этого периода баланс смещается: ликвидная часть ФНБ (~4 трлн рублей) тает при текущем темпе изъятия (~400 млрд рублей в квартал), европейское перевооружение набирает темп ($50–60 млрд к 2027 году), Трамп переключается на промежуточные выборы и может потерять интерес к «сделке».
Оптимальная стратегия — фиксация максимума возможного через дипломатический трек при параллельном военном давлении. Не «или-или», а «и-и».
Наиболее вероятный исход — не «победа», а «лучший из доступных». Сценарии 3 и 4 («сделка Трампа» + «корейская заморозка») суммарно составляют 54% — более половины вероятностного пространства. Подготовка к переговорам не менее важная задача, чем военное давление. Дипломатический и военный треки должны работать параллельно, не последовательно.