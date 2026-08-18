«Экономика выдержит, но мы придем к социальному кризису, когда никто не ждет» — доклад, после которого уволили главного экономиста «ВЭБ.РФ»

По мнению Андрея Клепача, в последние годы весь мир сталкивается с конфликтами и вызовами, «беспрецедентными для всего послевоенного периода».

«Возникает вопрос: а какое место мы [Россия] будем занимать в этом мире и сейчас, и дальше? Будем ли, как мы говорим, — и это приоритет нашей политики — суверенной региональной или даже мировой державой либо мы превратимся в страну с несуверенной экономикой, в подавляющей степени зависящей от Китая?

Структура российского экспорта и импорта и так указывает на крайне высокую степень зависимости от Китая, во многом более высокую, чем ранее от Евросоюза. Вопрос только, насколько мы будем выполнять те или иные регуляционные требования Китая и допускать китайский бизнес к контролю над разными секторами российской экономики. Или мы вновь станем зависимым государством от США и Евросоюза, если вдруг договоримся, а так или иначе мы когда-нибудь договоримся, весь вопрос, какой ценой. <...>

Все военные противоборства рано или поздно завершаются хорошим или плохим миром. Если раньше наша политика ориентировалась на вхождение в передовую западную цивилизацию, интеграцию в европейскую экономику, западные институты, альянсы с международными, преимущественно европейскими и американскими, компаниями, то в условиях глобального противоборства, даже после окончания СВО, мы не вернемся к модели евроинтеграции».