Катарский экспорт СПГ упал на 96% из-за войны США с Ираном. Европа рискует встретить зиму с полупустыми хранилищами — аналитики

За шесть месяцев войны США и Израиля с Ираном экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из Катара сократился на 96%. Об этом сообщило агентство Reuters, отметив, что из-за блокады Ормузского пролива поставки газа практически остановились.

До войны, начавшейся в конце февраля, Катар обеспечивал около 20% мирового экспорта СПГ. С марта стране удалось отправить на экспорт всего 18 партий СПГ по сравнению с 509 партиями за аналогичный период 2025 года. По оценке Reuters, таким образом страна потеряла около $24 млрд.

Как рассказал The Insider руководитель направления газовой аналитики компании ICIS Андреас Шрёдер, в особенно уязвимом положении оказалась Европа: страны ЕС подойдут к отопительному сезону с дефицитом газа — общий объем запасов в хранилищах, вероятно, окажется на 5,7 млрд м³ ниже запланированного.

«Прогноз строится на предположении о закрытии Ормузского пролива до марта 2027 года, однако реальная продолжительность блокады пролива неизвестна. Поэтому участникам рынка приходится строить догадки. На данный момент складывается впечатление, что рынки всё больше закладывают в цены сценарий более длительного закрытия [Ормузского пролива]. Заместить катарский СПГ альтернативными поставками Европе будет сложно. В период с марта по июль 2025 года на долю Европы приходилось 67% экспорта [СПГ] из США. Однако за аналогичный период 2026 года эта доля упала до 51%. В то же время доля Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань) в поставках из США выросла с 10% до 16%, а совокупная доля всей Азии увеличилась с 16% прошлым летом до 29% этим летом. Компания ICIS пересмотрела базовый сценарий своего газового прогноза для Западной и Центральной Европы (12 стран): пиковый уровень заполнения хранилищ <то есть до начала отопительного сезона — The Insider> снижен с 81% до 75%, что отражает слабые темпы закачки в 2026 году. Согласно обновленному базовому сценарию, пик запасов в хранилищах окажется примерно на 5,7 млрд м³ ниже и наступит на шесть дней раньше. Показатель в 80% пока остается достижимым, но только при более благоприятном сочетании спроса и предложения. Страны с существенно более низким средним уровнем заполнения хранилищ во II квартале 2026 года по сравнению с II кварталом 2025-го войдут в зиму с дефицитом. Более низкие стартовые запасы перед зимой повышают уязвимость Европы перед конкуренцией за СПГ, похолоданиями и перебоями в поставках. Длительное отсутствие катарского СПГ оказывает ощутимое ценовое влияние на европейский газовый рынок, которое будет прослеживаться в течение всей зимы 2026/2027 годов. По прогнозу ICIS, на фоне попыток заполнить хранилища осенью цена на газ в Европе может подняться до €80/МВт·ч, тогда как сейчас колеблется на уровне €64–68/МВт·ч. При этом годом ранее стоимость газа была ниже в два раза — в диапазоне €31–32/МВт·ч».

Менеджер ценового агентства Argus Media Наташа Филдинг рассказала The Insider, что в настоящее время газовые хранилища ЕС заполнены на 63% при среднем показателе за последние пять лет 81%.

«В условиях меньших, чем обычно, запасов газа Европа вынуждена в большей степени полагаться на зимний импорт СПГ и, возможно, будет вынуждена более агрессивно конкурировать с азиатскими покупателями за доступные партии. На европейском газовом рынке ограничены возможности для существенного увеличения внутреннего производства или импорта по трубопроводам с целью восполнения недостающих поставок катарского СПГ. Однако недавнее расширение экспортных мощностей СПГ из Северной Америки помогает частично компенсировать потери поставок из стран Персидского залива. Риск того, что в Европе будут вводиться ограничения на потребление газа, затрагивающие домохозяйства, электроэнергетику или критически важные отрасли промышленности, невелик. Однако спрос на газ может снизиться из-за высоких цен. Возросшие счета за электроэнергию побуждают домохозяйства экономить энергию, могут привести к сокращению объемов производства в газоемких отраслях и стимулировать коммунальные предприятия к выработке электроэнергии из угля вместо газа».

В начале августа агентство Reuters сообщало, что запасы природного газа в хранилищах в Европе упали до рекордно низкого уровня за всю историю наблюдений с 2011 года. На начало августа хранилища были заполнены менее чем на 58%, что на 12% меньше, чем в аналогичный период годом ранее.