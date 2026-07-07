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Международный газовый союз: в 2025 году мировой объем торговли СПГ достиг рекордных значений, крупнейший экспортер в мире - США

The Insider
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В 2025 году объем мировой торговли сжиженным природным газом вырос на 6,3%, достигнув 437 млн тонн, сообщается в отчете Международного газового союза (IGU). Это самый быстрый рост с 2022 года, а инвестиции в новые поставки достигли самого высокого уровня за шесть лет. 

Рост объема торговли обусловлен тем, что США, Катар и некоторые другие производители нарастили поставки, а Канада, Мавритания и Сенегал впервые в истории начали экспортировать СПГ. США стали по итогам года крупнейшим поставщиком этого вида топлива, нарастив экспорт до 110,7 млн тонн. Кроме них, в числе лидеров -  Катар (81,5 млн тонн) и Австралия (80,3 млн тонн). Самый сильный рост импорта зафиксирован в Европе - на 26,1 млн тонн. 

На рынок СПГ не повлиял даже конфликт на Ближнем Востоке, значительно затруднивший топливную логистику. 

"Возможность перенаправлять грузы, использовать растущий спотовый рынок и задействовать все более ликвидные торговые центры помогла сдержать последствия перебоев в поставках и поддерживать поставки энергии на рынки потребителей.Хотя индустрия СПГ не застрахована от проблем, связанных с работой в эпоху повышенной геополитической неопределенности, ее уникальная способность перераспределять большие объемы экологически чистой энергии из расширяющейся базы поставщиков только усиливает роль СПГ как «амортизатора» для мировой экономики", - говорится в пресс-релизе IGU. 

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