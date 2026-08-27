Газовый кризис в Европе может растянуться на две зимы даже при возобновлении поставок из Катара — Wood Mackenzie

Последствия практически полной остановки экспорта сжиженного природного газа из Катара будут ощущаться на европейском газовом рынке как минимум до конца отопительного сезона 2026/27, даже если производство начнет восстанавливаться уже в октябре. При этом напряженной для Европы может оказаться и следующая зима, рассказал The Insider директор по европейскому газовому рынку и СПГ Wood Mackenzie Том Марзек-Мансер:

«Даже если конфликт закончится в следующем месяце и Катар сможет начать перезапуск производства СПГ в начале октября, мы ожидаем, что это продолжит влиять на баланс спроса и предложения газа в Европе до конца зимы. Более того, следующая зима, как мы ожидаем, также останется напряженной из-за того, насколько низким будет уровень запасов к концу предстоящей зимы. Сейчас запасы газа в Европе значительно ниже среднего для этого времени года из-за глобального дефицита предложения СПГ».

При этом, по словам Марзек-Мансера, Европа относительно мало зависит непосредственно от катарского СПГ. Основная проблема заключается в том, что Азия, лишившись поставок из Катара, увеличивает закупки американского СПГ, тем самым сокращая объемы, доступные европейским покупателям.

«Сама Европа не сильно зависит от катарского СПГ — она импортирует значительные объемы СПГ из США. Но Азия зависит от Катара и теперь всё больше обращается к США, тем самым забирая потенциальные поставки у Европы. Возможностей существенно увеличить мировое производство СПГ или поставки трубопроводного газа в Европу, чтобы компенсировать сокращение поставок с Ближнего Востока, очень мало».

В Wood Mackenzie при этом не ожидают физического дефицита газа в Европе этой зимой. По словам Марзек-Мансера, газ продолжит поступать потребителям, однако Европе придется конкурировать с Азией за свободные партии СПГ, что приведет к высоким ценам.

По прогнозу Wood Mackenzie, европейский газ этой зимой будет стоить около €64,5 за МВт/ч даже при сценарии, в котором Катар возобновит производство в октябре и к началу января 2027 года практически полностью восстановит его, за исключением двух поврежденных производственных линий. Расчет предполагает обычную для сезона погоду; в случае холодной зимы цены могут оказаться выше.

Экспорт СПГ из Катара с начала войны США и Израиля с Ираном сократился на 96% из-за блокады Ормузского пролива. Как ранее писал The Insider, руководитель направления газовой аналитики ICIS Андреас Шрёдер прогнозирует, что к началу отопительного сезона запасы газа в Европе могут оказаться на 5,7 млрд куб. м ниже ранее ожидавшегося уровня. Менеджер ценового агентства Argus Media Наташа Филдинг сообщила The Insider, что хранилища ЕС сейчас заполнены на 63% при среднем показателе за последние пять лет в 81%.