Операторы АЗС попросили правительство продлить запрет на экспорт дизельного топлива — «Ъ»

Российский топливный союз (РТС) попросил правительство сохранить запрет на экспорт дизельного топлива, который должен истечь уже 1 сентября. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Александру Новаку. В нем поясняется, что во многом благодаря эмбарго, дизтопливо на АЗС доступно практически бесперебойно. Это правило работает для сетевых заправок: на независимых АЗС его доступность все равно местами ограничена.

«Впереди еще сезон повышенного спроса и переход на производство и формирование запасов морозостойких сортов. Открытие экспорта дизельного топлива в этих условиях может создать неоправданно высокие риски ухудшения ситуации», — говорится в письме.

Запрет на экспорт дизтоплива из России был введен 8 июля из-за топливного кризиса в стране. Его экспорт, как и поставки зарубеж судового топлива и газойлей, должны были быть разрешены для НПЗ с 1 сентября. Для остальных участников рынка запрет должен продлиться до 31 января 2027 года. По тому же принципу действует и эмбарго на экспорт бензина для всех участников рынка.

В Минэнерго в разговоре с «Ъ» подтвердили, что прорабатывают сценарий, при котором запрет продлится. Это также подтверждает агентство Reuters: источники издания утверждают, что эмбарго могут скорректировать и продлить его до конца сентября или же и вовсе до конца этого календарного года.