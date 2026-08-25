Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

83.29

EUR

97.44

OIL

88.41

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

98

 

 

 

 

 

Новости

Операторы АЗС попросили правительство продлить запрет на экспорт дизельного топлива — «Ъ»

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Российский топливный союз (РТС) попросил правительство сохранить запрет на экспорт дизельного топлива, который должен истечь уже 1 сентября. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». 

Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Александру Новаку. В нем поясняется, что во многом благодаря эмбарго, дизтопливо на АЗС доступно практически бесперебойно. Это правило работает для сетевых заправок: на независимых АЗС его доступность все равно местами ограничена.

«Впереди еще сезон повышенного спроса и переход на производство и формирование запасов морозостойких сортов. Открытие экспорта дизельного топлива в этих условиях может создать неоправданно высокие риски ухудшения ситуации», — говорится в письме. 

Запрет на экспорт дизтоплива из России был введен 8 июля из-за топливного кризиса в стране. Его экспорт, как и поставки зарубеж судового топлива и газойлей, должны были быть разрешены для НПЗ с 1 сентября. Для остальных участников рынка запрет должен продлиться до 31 января 2027 года. По тому же принципу действует и эмбарго на экспорт бензина для всех участников рынка.

В Минэнерго в разговоре с «Ъ» подтвердили, что прорабатывают сценарий, при котором запрет продлится. Это также подтверждает агентство Reuters: источники издания утверждают, что эмбарго могут скорректировать и продлить его до конца сентября или же и вовсе до конца этого календарного года. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Развод по-евразийски: как Москва и Ереван меняют союзничество на взаимные санкции
  2. Обессиленный пол. Почему у мужчин во всем мире снижается тестостерон
  3. Голосуй рублем. Рекордный с начала войны обвал российских акций показывает: рынок не согласен с оптимизмом Путина
  4. «Блатные» вместо «ГРУшников». Как в торгпредствах РФ шпионов меняют на детей и друзей влиятельных чиновников
  5. «Соленая вода, еда не каждый день и палатка вместо дома — будь проклята такая жизнь!» — исповедь жителя Газы

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте