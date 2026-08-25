МИД Венгрии во время коронавируса закупил тысячи лишних аппаратов ИВЛ на $1 млрд. Нынешнее руководство министерства заявляет о коррупции

В МИД Венгрии потребовали от прокуратуры разобраться с фактами возможного мошенничества в ведомстве при правительстве Виктора Орбана, когда Министерством иностранных дел руководил Петер Сийярто. Как сообщило агентство Reuters, по итогам внутреннего аудита обнаружилось, что во время пандемии COVID-19 МИД закупил тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на $963 млн. Нынешнее руководство министерства полагает, что такое количество аппаратов физически невозможно было использовать в то время.

По словам министра иностранных дел Венгрии Аниты Орбан, в 2020 году ведомство под руководством Сийярто закупило почти 17 тысяч аппаратов ИВЛ. В отчете МИД говорится, что аппараты, согласно данным таможенных и налоговых органов, были приобретены по завышенным ценам и в избыточном количестве. Орбан утверждает, что большинство устройств, закупленных в 2020-м, до сих пор хранятся на складах, поскольку их количество многократно превышало и превышает число врачей, медсестер реанимации и больничных коек, способных принять и обслуживать это оборудование.

Министр отметила, что речь идет лишь о «частичной картине» закупок во время пандемии, поскольку во время аудита удалось восстановить не все файлы и документы. В прокуратуру было отправлено 88 гигабайт информации (или 130 тысяч восстановленных файлов).

Это не первое расследование в связи с деятельностью прежнего правительства Венгрии. В середине августа канцелярия премьер-министра страны Петера Мадьяра подала в правоохранительные органы жалобу в связи с чрезмерными расходами предыдущей канцелярии Виктора Орбана на создание фото- и видеоконтента для социальных сетей. Утверждается, что на эти цели за три с половиной года было потрачено более €10 млн, а госконтракт без конкурса был заключен с компанией Triton Communications, которая принадлежала пресс-секретарю Орбана Фанни Камински.

Расследования ведутся и в отношении экс-главы МИД Сийярто, который в середине июля сложил депутатский мандат и ушел работать в китайский автоконцерн BYD, чью деятельность в Венгрии активно лоббировал в бытность министром. На данный момент следствие проверяет обстоятельства получения Сийярто должности в китайской компании и подозревает бывшего чиновника в получении взятки.

Партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром пришла к власти в Венгрии в результате выборов, прошедших в апреле, положив конец 16-летнему правлению Виктора Орбана и его партии «Фидес». Одним из главных обещаний Мадьяра стало возвращение государственных средств, потерянных из-за коррумпированности прежнего правительства. В июле было создано Национальное агентство по возвращению активов.