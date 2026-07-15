Сийярто сложил депутатский мандат и ушел в китайский автоконцерн BYD, для которого лоббировал субсидии на посту главы МИД Венгрии

Бывший министр иностранных дел Венгрии в правительстве Виктора Орбана Петер Сийярто сложил депутатский мандат и ушел работать к китайскому автопроизводителю BYD. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Я получил чрезвычайно почетное предложение занять международную должность в одной из ведущих компаний мировой экономики. BYD – одна из величайших историй успеха в автомобильной промышленности за последние двадцать лет и одновременно мировой лидер по производству автомобилей на новых источниках энергии», — написал экс-дипломат.

По его словам, в автоконцерне он будет руководить внешними связями и развивать новые направления бизнеса группы компаний.

На новость отреагировал действующий премьер Венгрии Петер Мадьяр. Он напомнил, как Сийярто на посту министра лоббировал выделение BYD «огромных венгерских государственных субсидий». Глава правительства добавил, что по крайней мере платить Сийярто «за ту же работу теперь будет не венгерский народ, а его реальный работодатель».

На посту главы МИД Сийярто действительно поддерживал распространение китайских автомобилей в стране. Как сообщает Associated Press, Сийярто играл ключевую роль в переговорах о строительстве первого европейского завода BYD в Венгрии.

По его словам, решение было принято после 224 раундов переговоров между компанией и венгерским правительством. Сийярто называл проект «одной из крупнейших инвестиций в экономической истории Венгрии» и заявлял, что государство предоставит BYD финансовую поддержку для строительства предприятия, однако ее размер не раскрывался. В 2025 году он также объявил, что компания разместит в Будапеште свою европейскую штаб-квартиру и научно-исследовательский центр и получит 20 млрд форинтов ($63,7 млн) государственной поддержки.

Находясь у власти, Сийярто и бывший венгерский премьер Вктор Орбан выступали против пошлин ЕС на китайские товары, добивались привлечения крупных инвестиций из Китая и содействовали открытию в Венгрии нескольких китайских заводов по производству аккумуляторов для электромобилей.

Сийярто занимал пост министра иностранных дел с сентября 2014-го по май 2026-го и был одним из самых влиятельных политиков в окружении Орбана. Он также известен своей пророссийской позицией. Уходя с должности главы МИД после поражения партии «Фидес» на выборах, Сийярто заявил, что «никогда не служил» интересам России, а лишь «11 лет работал над нормальными, прагматичными отношениями» с Москвой.