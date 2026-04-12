После обработки 21,54% бюллетеней на выборах в Венгрии уверенно лидирует оппозиционная партия «Тиса»

Всего в парламенте 199 мест, для получения большинства нужно 100. Но для конституционного большинства, которое позволит оппозиции изменить институты и отменить назначения, произведенные ранее Виктором Орбаном, необходимо 133 мандата.

При этом у «Фидес» по-прежнему больше голосов по партийным спискам (общенациональное голосование), однако «Тиса» резко выигрывает по одномандатным округам — 92 против 13.

В Венгрии смешанная система: часть депутатов избирается по спискам, часть — в округах. Именно победы в округах часто дают решающее преимущество, поэтому при лучшем результате по спискам «Фидес» сейчас заметно уступает по общему числу мандатов.

Данные остаются предварительными, однако разрыв между партиями сохраняется и увеличивается.