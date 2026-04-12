Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

803

 

 

 

 

 

Новости

После обработки 21,54% бюллетеней на выборах в Венгрии уверенно лидирует оппозиционная партия «Тиса»

The Insider
Митинг сторонников оппозиционной партии «Тиса». Фото: The Insider

По данным Национального избирательного бюро Венгрии, на 20:30 распределение мандатов выглядит так:
▪️ «Тиса» — 128 мест
▪️ «Фидес» — ХДНП — 62 места
▪️ «Наша родина» — 8 мест

Иллюстрация к материалу

Всего в парламенте 199 мест, для получения большинства нужно 100. Но для конституционного большинства, которое позволит оппозиции изменить институты и отменить назначения, произведенные ранее Виктором Орбаном, необходимо 133 мандата.

При этом у «Фидес» по-прежнему больше голосов по партийным спискам (общенациональное голосование), однако «Тиса» резко выигрывает по одномандатным округам — 92 против 13.

В Венгрии смешанная система: часть депутатов избирается по спискам, часть — в округах. Именно победы в округах часто дают решающее преимущество, поэтому при лучшем результате по спискам «Фидес» сейчас заметно уступает по общему числу мандатов.

Данные остаются предварительными, однако разрыв между партиями сохраняется и увеличивается.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте