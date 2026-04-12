В Венгрии начались парламентские выборы, на которых оппозиция впервые за 16 лет может обойти Орбана. Явка к утру побила исторический рекорд

Парламентские выборы стартовали этим утром в Венгрии. Избирательные участки открылись в 6:00 по центральноевропейскому времени. Уже через час после открытия участков явка превысила 3%, а к 9:00 приблизилась к 17% — самый высокий показатель для этого времени в современной истории страны. На прошлых выборах к 9:00 проголосовали чуть больше 10% избирателей.

Руководитель избирательной кампании правящей партии «Фидес» Балаж Орбан полагает, что высокая явка на руку партии:

«Высокая явка всегда была на руку правящей партии, и сейчас ситуация такова, что сторонники „Тисы“ были очень активны на протяжении всей кампании, тогда как активность сторонников власти вызывала вопросы. Теперь, похоже, мобилизовались и правые избиратели. Теперь наша очередь!»

При этом, по словам аналитика проекта «Избирательная демократия» Матьяша Боди, в Будапеште в первый час голосования наблюдалась особенно высокая активность, тогда как наименьшие показатели зафиксированы в небольших населенных пунктах, которые считаются важной электоральной базой партии Орбана.

«Если бы я был руководителем кампании „Фидес“, я бы не был уверен, что рад таким результатам», — объяснил Боди.

«Фидес», поддержка которой, по ряду опросов, ниже, чем у оппозиции, уже заявила о сотнях случаев нарушений на избирательных участках. Депутат Европарламента от этой партии Чаба Дёмётёр обвинил оппозиционную «Тису» в «попытках избирательного мошенничества». Главный соперник действующего премьер-министра Виктора Орбана лидер «Тисы» Петер Мадьяр заявил, что ожидает победы на выборах.

«Никто всерьёз не может думать, что „Тиса“, а вместе с ней и Венгрия, не выиграет выборы».

Мадьяр добавил, что признает результаты выборов только в случае отсутствия серьезных нарушений. По его словам, партия уже получила десятки жалоб от избирателей.

Избирательные участки будут открыты до 19:00. Гражданам предстоит отдать два голоса: за кандидата в одномандатном округе и за партийный список. В выборах участвуют пять политических сил, каждая из которых должна преодолеть пятипроцентный барьер, чтобы пройти в парламент. Согласно опросам, помимо двух самых крупных партий, шансы пройти в заксобрание есть только у крайне правой партии «Наше отечество».

Независимые опросы предсказывают победу «Тисы», однако близкие к власти аналитики полагают, что «Фидес» Орбана сохранит парламентское большинство.

Перед выборами в Венгрии развернулась жесткая политическая борьба. Власти и оппозиция обмениваются взаимными обвинениями во внешнем влиянии и попытках вмешательства. Лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр утверждает, что окружение премьера Виктора Орбана связано с Россией и использует ее поддержку для сохранения власти. В свою очередь представители правящей партии «Фидес» обвиняют оппозицию в работе в интересах Брюсселя и Киева и попытках втянуть страну в войну в Украине.