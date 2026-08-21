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Новости

Цены на авиакеросин обновили исторический максимум

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

Цена на авиационный керосин на Петербургской бирже выросли до рекордных значений — более 120 тысяч рублей за тонну. Об этом со ссылкой на данные биржевой площадки пишут «Ведомости». 

По итогам торгов 20 августа стоимость авиатоплива составила 121 864 рубля за тонну. Предыдущий рекорд фиксировали в мае — порядка 90 тысяч, отмечает газета. Только с начала года авиакеросин подорожал в 1,6 раза. 

На внебиржевых торгах цены тоже растут: на этой неделе они доходили до 110 тысяч рублей за тонну, а максимум фиксировали в начале июля — порядка 117 тысяч. 

Цены на топливо начали расти с марта этого года. Причиной тогда послужило увеличение экспорта на фоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, который вызвал рост мировых цен. Позднее дополнительным фактором, который спровоцировал скачок цен, стали украинские удары по нефтеперерабатывающим предприятиям в России. Они спровоцировали рост цен и топливный кризис в стране. 

На этом фоне с 1 июня и как минимум до 30 ноября в России действует запрет на экспорт авиакеросина. Впрочем, и в этих условиях авиакомпании испытывают трудности с заправкой самолетов. Нынешний рост цен «Ведомости» объясняют ограниченным объемом авиатоплива на рынке из-за ремонтов на НПЗ и усложнением логистики поставок.

Как стало известно в августе, чтобы решить проблему дефицита, Минтранс обсуждает возможность снизить технические требования к качеству авиационного керосина, что позволит увеличить объемы выпуска. 

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