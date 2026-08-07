Российский Минтранс обсуждает возможность снизить технические требования к качеству авиационного керосина, чтобы увеличить объемы его выпуска. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документы ведомства.

Соответствующее предложение Минтранс направил Росавиации, Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и в Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации. Получение письма подтвердили как минимум в АЭВТ, но подробностей своей позиции там не раскрыли.

Среди прочего в документе содержится инициатива разрешить выпускать авиационный керосин, который будет замерзать при -50°C против текущих -60°C. Ожидается, что такое нововведение позволит увеличить выпуск топлива на 170–250 тысяч тонн в месяц. У такого топлива при этом будет ряд ограничений: его нельзя использовать при полетах в холодных регионах или в военной технике.

Собеседники газеты на сырьевом рынке разошлись во мнениях по поводу этой инициативы. Один из аналитиков считает такое снижение качества некритичным. Еще один источник считает, что замерзание топлива при таких температурах затруднит подачу топлива к двигателям. Его использование в целом допустимо, но лишь в определенных условиях, резюмирует газета.



Среди других инициатив, предложенных ведомством, — выпуск авиатоплива с отечественной противоизносной присадкой вместо импортной, а также использование при производстве тяжелой нафты. Последняя мера потенциально позволит нарастить производство керосина на 1,8 млн тонн в год.

В письме также предлагается возможность нарастить объем производства топлива за счет малых и средних НПЗ. Однако технологический уровень мини-НПЗ недостаточно высок и такая мера, скорее всего, не даст эффекта.



Еще одно предложение — перенаправить на внутренний рынок авиакеросин, выпускаемый предприятием «Новатэк – Усть-Луга» в Ленинградской области. Сейчас это одно из крупнейших предприятий, которое в основном работает на экспорт. Внутреннему рынку оно дополнительно может дать порядка 300 тысяч тонн авиакеросина в год.



Эти меры обсуждаются на фоне топливного кризиса, который продолжается в стране с мая этого года. Он был вызван участившимися атаками украинских беспилотников на НПЗ. Из-за дефицита топлива российские власти в начале июня запретили экспорт авиационного керосина. Некоторые авиакомпании на этом фоне уже сообщали о дефиците.