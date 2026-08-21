Приложения Ozon вернули в Google Play

Сервисы Ozon — сам маркетплейс, а также Ozon Fresh, Ozon Travel — снова появились в Google Play. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Помимо перечисленных в Google Play вернулись и приложения для селлеров и партнеров — Ozon Seller и «Пункт Ozon». Еще два приложения находятся на модерации, добавили в компании.
«После удаления мы подали апелляцию, и вы видите результат», — написала пресс-служба Ozon.
Приложения маркетплейса и связанные с ним сервисы исчезли из Google Play в конце прошлой недели, 15 августа. Несколькими днями ранее, 12 августа, из Google Play исчезло приложение Ozon Банка, попавшего под санкции Евросоюза. Сам маркетплейс и другие его сервисы при этом под санкциями не находятся, поэтому неясно, с чем именно было связано удаление. Компания подчеркивала, что не нарушала правил работы Google Play.
Ранее по той же схеме из магазинов приложений были удалены другие российские сервисы. 12 августа из App Store удалили приложение платежной системы «Яндекс Пэй», работающей через подсанкционный «Яндекс-банк». В конце июня оттуда же исчезли «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства, «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.ru и Skillbox, а также национальный мессенджер Mах.