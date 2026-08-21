Приложения Ozon вернули в Google Play

Сервисы Ozon — сам маркетплейс, а также Ozon Fresh, Ozon Travel — снова появились в Google Play. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Помимо перечисленных в Google Play вернулись и приложения для селлеров и партнеров — Ozon Seller и «Пункт Ozon». Еще два приложения находятся на модерации, добавили в компании.