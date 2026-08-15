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Новости

Приложения Ozon исчезли из Google Play

The Insider
Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

Магазин Google Play перестал показывать программы российского маркетплейса Ozon. Из каталога пропало как основное приложение, так и сопутствующие сервисы — Ozon Fresh, Ozon Seller, Ozon Job и Ozon Travel. Приложения не находятся ни по прямым ссылкам, ни через поиск по ключевым словам.

В пресс-службе компании подтвердили факт удаления и заявили ТАСС, что не нарушали правила Google Play. 

Владельцам Android-устройств в Ozon посоветовали скачивать программы в RuStore, AppGallery и Galaxy Store, а установленные приложения, по словам компании, продолжают работать в прежнем режиме. В App Store сервисы маркетплейса пока оставались доступны.

Двумя днями ранее, 12 августа, из Google Play исчезло приложение Ozon Банка, попавшего под санкции Евросоюза. Страница сервиса по старой ссылке выдавала сообщение об ошибке, а с сайта банка убрали кнопку загрузки из каталога Google. Пользователям тогда рекомендовали не удалять уже установленную программу — заново скачать ее из магазина было бы невозможно.

6 августа Великобритания ввела санкции против Ozon Банка, а принятый Евросоюзом в июле 21-й пакет ограничений затронул банки российских маркетплейсов. Европейские меры вступили в силу 13 августа — на следующий день приложения маркетплейса пропали из каталога Google.

Ранее по той же схеме из магазинов приложений удалялись другие российские сервисы. 12 августа из App Store удалили приложение платежной системы «Яндекс Пэй», работающей через подсанкционный «Яндекс-банк». В конце июня оттуда же исчезли «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства, «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.ru и Skillbox, а также национальный мессенджер Mах. В Apple объясняли это необходимостью соблюдать санкционные требования, Google причины публично не комментировала. В то же время в App Store пока остаются доступными не только приложения Ozon, но и Ozon Банк, а из Google Play так и не удалили «Яндекс Пэй».

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