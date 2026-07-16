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Новости

Max и VK удалены из Google Play после включения в санкционный список ЕС

The Insider
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Национальный мессенджер Max и платформа VK исчезли из российского магазина приложений Google Play. Ранее приложение Max было удалено из App Store, а у пользователей iPhone перестали работать пуш-уведомления.

Обновление 14:00 (мск): Приложения «Одноклассники», Mail.ru и Дзен тоже исчезли из Google Play вслед за VK и MAX.

В Google причины удаления приложений пока не комментировали. В Apple объяснили удаление соблюдением санкционных требований. 

13 июля Евросоюз расширил санкционный список против России, включив в него VK и ее дочернюю компанию «Коммуникационная платформа», разработавшую мессенджер Max. В официальном журнале ЕС говорится, что VK «оказывает техническую поддержку подавлению гражданского общества и демократической оппозиции» в России, а «Коммуникационная платформа» попала под санкции по тем же основаниям.

В пресс-службе VK после введения санкций заявили РБК, что ограничения ЕС «не влияют на работу VK и „Макс“» и что «приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме».

Российские власти активно продвигают Max как национальную альтернативу Telegram и WhatsApp. Одновременно в стране ограничивают работу этих сервисов. При этом специалисты по информационной безопасности неоднократно критиковали Max, указывая на возможные проблемы с защитой данных и конфиденциальностью пользователей.

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