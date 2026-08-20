В Польше задержали подозреваемого в подготовке покушения на представителя оборонной промышленности Украины

В Варшаве арестовали гражданина Украины, который подозревается в подготовке покушения на представителя украинской оборонной промышленности по заказу спецслужб России. Как говорится в сообщении на сайте Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши, подозреваемый — 63-летний Сергей П.

По имеющимся данным, он пытался устроить покушение в городе Ирпень Киевской области, а именно заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль потенциальной жертвы. Бомбу предполагалось взорвать дистанционно, однако механизм не сработал. После неудачной попытки Сергей П. уехал в Польшу.

6 августа польская прокуратура предъявила Сергею П. обвинение в покушении на убийство с использованием взрывчатки. На следующий день суд его арестовал.

13 августа премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал об аресте россиянина, которого российские спецслужбы завербовали для организации убийства в Варшаве человека с гражданством США и Украины. На следующий день журналист польской радиостанции RMF FM Кшиштоф Засада сообщил, что, по его данным, покушение готовилось на украинского рэпера Киевстонера (Альберта Васильева). ФСБ обвинила музыканта в том, что он якобы курировал доставку в Московскую область дронов, которые планировалось использовать для атак на стратегические объекты в российской столице и ее окрестностях. Киевстонер эти обвинения отверг.