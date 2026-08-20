В Китае регулировать дорожное движение ставят роботов-полицейских — они выявляют нарушителей ПДД

В китайском Ханчжоу на регулирование дорожного движения вышли роботы. 1,88-метровые машины отслеживают мотоциклистов без шлемов, пассажиров на электровелосипедах, автомобили, останавливающиеся за стоп-линией, и пешеходов, переходящих дорогу на красный свет. Об этом сообщает Reuters.

Робота весом 98 кг под названием T2 разработала местная технологическая компания SUPCON Information. Он оснащен камерами, радарами и бортовым компьютером, а его семь суставов в механических руках позволяют синхронно с сигналами светофора воспроизводить стандартные жесты дорожного полицейского, рассказал руководитель инновационного центра беспилотных систем SUPCON Цао Хуэй. Помимо выявления нарушений, робот может подсказывать дорогу, рассказывать о правилах парковки и ПДД, а в экстренной ситуации связать человека с полицией.

С мая компания развернула в Ханчжоу 15 таких роботов — по ее собственным данным, они выдали более 170 тысяч предупреждений, а число случаев езды без шлема и проезда на запрещающий сигнал за это время снизилось более чем на 40%.

По словам Цао, роботы тестировали тысячи часов в туристических зонах, у школ, в деловых районах и в час пик, а также в плохую погоду — хотя сильное солнце, дождь и экстремальные температуры всё еще могут сбивать камеры и радар. При этом точность распознавания нарушений в компании оценивают выше 95%. Роботы работают автономно с 7:00 до 18:00, самостоятельно перемещаясь между заданными точками на перекрестках, а центральная платформа позволяет полицейским следить за ними и направлять их. Всего, по данным SUPCON, около 50 таких роботов уже работают в восьми городах трех провинций Китая, а к концу года их число должно вырасти почти до 200.

Роботов-регулировщиков в Китае разрабатывают на фоне более широкого промышленного тренда — превращения роботов из выставочных экспонатов в инструменты для повседневных задач, что включает и обучение человекоподобных машин домашним делам в специальных китайских центрах. Отмечается, что экспортировать полицейских роботов за рубеж будет сложнее, чем автомобили: машинам придется соответствовать местным IT-системам правоохранительных органов, получать сертификации и подчиняться правилам защиты данных, поскольку они используют камеры и другие датчики.