Японская авиакомпания JAL внедряет человекоподобных роботов в аэропортах из-за нехватки рабочих рук

Фото: JIJI

Japan Airlines (JAL) с мая начнут использовать человекоподобных роботов для наземного обслуживания самолетов в токийском аэропорту Ханэда в рамках двухлетнего эксперимента. Об этом авиакомпания и ее партнер по проекту, компания GMO AI & Robotics, заявили на презентации для прессы в понедельник, 27 апреля, передает Би-би-си.

Роботы китайского производства — модели Unitree Robotics — в первую очередь будут задействованы для погрузки и выгрузки грузовых контейнеров. В перспективе авиакомпания рассчитывает привлечь их и к уборке салонов, а также к управлению наземным оборудованием. На показе один из роботов перемещал груз на конвейерную ленту рядом со стоящим у трапа самолетом.

Проект реализуется как ответ на острую нехватку персонала, с которой столкнулась японская авиационная отрасль. За первые два месяца этого года Японию посетили более семи миллионов иностранцев. Рост въездного туризма совпал с долгосрочным сокращением трудоспособного населения страны. Сейчас в штате JAL насчитывается около четырех тысяч сотрудников наземных служб.

По словам президента GMO AI & Robotics Томохиро Утиды, несмотря на то, что аэропорты воспринимаются как высокоавтоматизированные объекты, их внутренняя инфраструктура по-прежнему сильно зависит от ручного труда и страдает от серьезной нехватки рабочих рук. Перекладывание физически тяжелых задач на роботов, по словам президента JAL Ground Service Ёситэру Судзуки, «неизбежно снизит нагрузку на сотрудников». Вместе с тем он подчеркнул, что ряд функций — в первую очередь управление безопасностью — останется исключительно в компетенции людей. Роботы уже применяются в ряде японских аэропортов для патрулирования территории и обслуживания торговых точек.

Ранее сообщалось, что западные компании нанимают жителей Нигерии и Индии для съемки бытовых задач, которые затем используются как тренировочные данные для обучения гуманоидных роботов — по принципу, аналогичному обучению языковых моделей на текстах из интернета.

