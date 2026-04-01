Работники из Нигерии и Индии снимают себя за домашними делами для западных компаний, чтобы обучить человекоподобных роботов-помощников

Американская компания Micro1 из Пало-Альто наняла тысячи контрактных работников более чем в 50 странах мира для съемки видео домашних дел — эти записи потом используются для обучения роботов-гуманоидов. Работники прикрепляют телефоны к голове и снимают себя за глажкой, мытьем посуды и готовкой. Инвесторы вложили в гуманоидную робототехнику в 2025 году свыше $6 млрд, а компании-разработчики, включая Tesla, Figure AI и Agility Robotics, тратят на реальные тренировочные данные более $100 млн в год, сообщает MIT Technology Review.

Отмечается, что человекоподобные машины принципиально отличаются от обычных промышленных роботов: они должны уметь взаимодействовать с физическими предметами в непредсказуемой среде, как дома, так и на заводе. Виртуальные симуляции не позволяют точно воссоздать физику реального мира, поэтому компании делают ставку на видеозаписи живых движений. По принципу, схожему с обучением языковых моделей на текстах из интернета, роботов предполагается учить на огромных массивах видеоданных о человеческой активности.

Среди тех, кто набирает людей для тренировки роботов, не только Micro1. Компании Scale AI и Encord также собирают «армии» домашних видеографов, а сервис доставки DoorDash платит курьерам за съемку бытовых задач. В Китае десятки государственных центров по обучению роботов используют альтернативный подход: работники надевают VR-шлемы и экзоскелеты, чтобы буквально показать гуманоидам, как открыть микроволновку или протереть стол.

Издание пишет, что модель привлекательна для работников из стран с низким уровнем доходов: нигерийский студент-медик, упомянутый в материале под псевдонимом Зевс, зарабатывает $15 в час, что считается хорошей ставкой на фоне высокой безработицы в стране. Однако сотрудникам сложно предусмотреть все сценарии в своих маленьких квартирах, а сами они не знают, как их данные будут использованы и кому переданы. Micro1 не раскрывает своих клиентов из соображений конфиденциальности.

На настоящий момент Micro1 накопила десятки тысяч часов видеозаписей, Scale AI — более 100 тысяч часов. Робототехник Кен Голдберг из Калифорнийского университета в Беркли предупреждает: языковые модели обучались на объеме текстов, на чтение которого у человека ушло бы 100 тысяч лет, а для гуманоидов потребуется еще больше данных — управлять роботизированными суставами сложнее, чем генерировать слова. «Это займет больше времени, чем люди думают», — сказал он в интервью изданию.

В сентябре 2025 года британская компания Humanoid анонсировала запуск HMND 01 Alpha — первого промышленного человекоподобного робота в стране. Прототип был создан за семь месяцев. Компания заявила, что он станет единственным гуманоидным роботом, готовым к коммерческому развертыванию в ближайшие 12 месяцев. Робот высотой 220 см способен переносить грузы до 15 кг и полностью управляется искусственным интеллектом.