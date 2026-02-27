Южнокорейская Hyundai Motor Group инвестирует более $6 млрд в дата-центры для нужд ИИ и робототехники

Корейская Hyundai Motor Group объявила о планах инвестировать 9 трлн вон ($6,26 млрд) в строительство инновационного хаба, ориентированного на искусственный интеллект, робототехнику и водородные технологии, сообщает агентство «Рёнхап». Центр будет расположен в провинции Северная Чолла в Южной Корее.

Компания подписала меморандум о взаимопонимании с правительством страны и администрацией провинции о развитии передовой робототехники и водородной энергетики на территории земель Семангым. Церемония подписания прошла в городе Кунсан, примерно в 180 км к юго-западу от Сеула, в присутствии президента страны Ли Джэ Мёна.

Инвестиции будут осуществляться поэтапно на площади 1,12 млн м². Согласно плану, 5,8 трлн вон будет направлено на строительство дата-центра для ИИ, 1,3 трлн вон — на объекты солнечной энергетики, 1 трлн вон — на завод по электролизу воды, а 400 млрд вон — на кластер по производству робототехники и комплектующих. Заявленная цель Hyundai — занять лидирующие позиции в области физического ИИ и углеродно-нейтральной энергетики.

По оценкам компании, проект создаст около 70 тысяч рабочих мест и принесет экономический эффект в размере 16 трлн вон.

