Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.7

EUR

89.63

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

225

 

 

 

 

 

Новости

США запретили импорт человекоподобных роботов иностранного производства. Большинство из них делается в Китае

The Insider
Иллюстрация к материалу

Федеральная комиссия по связи США запретила ввозить в страну человекоподобных роботов иностранного производства и инверторов питания (устройств, позволяющих преобразовывать постоянный ток в переменный). Решение ведомство объясняет соображениями безопасности. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечают журналисты, этот шаг очевидно направлен против Китая, который занимает 85% мирового рынка человекоподобных роботов. Запрет также распространяется на четвероногих роботов-собак и другие устройства весом больше 2 кг, способные самостоятельно передвигаться, уклоняться от препятствий и строить маршруты. Запрещенные к импорту инверторы используются для возобновляемых источников энергии, центров обработки данных и бытовой техники. 

Председатель Федеральной комиссии по связи Брендан Карр заявил, что запрет вводится для «обеспечения безопасности важнейших цепочек поставок Америки». Опасения ведомства вызвало то, что роботы могут управляться удаленно, а также вести слежку за человеком. Запрет не затрагивает стационарных роботов, используемых в промышленности, а также старые модели гуманоидных девайсов, уже получивших одобрение Комиссии. Новые модели роботов могут импортироваться в США только с одобрения министерства обороны. Пока неясно, затронет ли это правило роботы-пылесосы, технически подпадающие под критерии запрета. 

Как сообщает Reuters, Китай уже выразил возмущение таким решением: пресс-секретарь МИД страны Мао Нин пообещала, что страна «примет все необходимые меры для защиты прав и интересов своих компаний». 

«Китай всегда твердо противодействовал раздуванию США концепции национальной безопасности и подавлению китайских предприятий. Такие защитные меры повредят прежде всего американским компаниям и потребителям», — добавила она.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  2. «Он горел в коридоре, а они смеялись». Как в российских тюрьмах содержат украинских военнопленных
  3. Денефтенизация: как кампания ударов по российским НПЗ влияет на ход войны
  4. Черная и прекрасная: как выбор темнокожей актрисы в «Одиссее» продолжает традиции классического искусства
  5. Не сезон: как война обрушила туризм в России

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте