США запретили импорт человекоподобных роботов иностранного производства. Большинство из них делается в Китае

Федеральная комиссия по связи США запретила ввозить в страну человекоподобных роботов иностранного производства и инверторов питания (устройств, позволяющих преобразовывать постоянный ток в переменный). Решение ведомство объясняет соображениями безопасности. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечают журналисты, этот шаг очевидно направлен против Китая, который занимает 85% мирового рынка человекоподобных роботов. Запрет также распространяется на четвероногих роботов-собак и другие устройства весом больше 2 кг, способные самостоятельно передвигаться, уклоняться от препятствий и строить маршруты. Запрещенные к импорту инверторы используются для возобновляемых источников энергии, центров обработки данных и бытовой техники.

Председатель Федеральной комиссии по связи Брендан Карр заявил, что запрет вводится для «обеспечения безопасности важнейших цепочек поставок Америки». Опасения ведомства вызвало то, что роботы могут управляться удаленно, а также вести слежку за человеком. Запрет не затрагивает стационарных роботов, используемых в промышленности, а также старые модели гуманоидных девайсов, уже получивших одобрение Комиссии. Новые модели роботов могут импортироваться в США только с одобрения министерства обороны. Пока неясно, затронет ли это правило роботы-пылесосы, технически подпадающие под критерии запрета.

Как сообщает Reuters, Китай уже выразил возмущение таким решением: пресс-секретарь МИД страны Мао Нин пообещала, что страна «примет все необходимые меры для защиты прав и интересов своих компаний».

«Китай всегда твердо противодействовал раздуванию США концепции национальной безопасности и подавлению китайских предприятий. Такие защитные меры повредят прежде всего американским компаниям и потребителям», — добавила она.