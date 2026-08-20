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YouTube предлагает блогерам миллионы долларов за эксклюзивность, пытаясь остановить переход звезд на Netflix — Bloomberg

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

YouTube ведет переговоры о выплате миллионов долларов популярным каналам за публикацию видео исключительно на своей платформе в течение определенного периода — так компания пытается остановить переход своих главных звезд к Netflix, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам собеседников агентства, выплаты могут принимать разные формы: YouTube обсуждает прямое финансирование ряда программ, а также предлагает делиться с авторами долей от контрактов с крупными брендами. Ни одна сделка пока не заключена, однако платформа близка к соглашениям с несколькими партнерами — переговоры продолжаются.

Тем создателям, которые всё же подпишут контракты с Netflix, по словам источников, YouTube пригрозил последствиями: их реже будут привлекать к маркетинговым кампаниям и мероприятиям площадки, а также лишат права на долю доходов от некоторых крупных рекламных проектов, если видео одновременно выходит на Netflix.

Отмечается, что Netflix уже несколько лет переманивает известных ютуберов: соглашения заключены, в частности, с Аланом Чикин Чоу и Ником ДиДжованни, которые публикуют ролики одновременно на YouTube и Netflix. Переговоры ведутся еще с десятками авторов и проектов, включая шоу Hot Ones. Стриминг более чем с 325 млн подписчиков предлагает создателям контента дополнительные миллионы долларов и доступ к новой аудитории, однако требует сдавать видео заранее и порой отказываться от части брендовых интеграций — из-за этого некоторые блогеры уже отказались от сотрудничества.

Гендиректор YouTube Нил Мохан ранее заявлял, что переход авторов к конкурентам обычно возвращает зрителей на саму платформу, однако теперь в компании решили, что одновременные публикации на YouTube и Netflix мешают продавать рекламу. Похожим образом YouTube ранее реагировал на конкуренцию со стороны стартапа Vessel и TikTok. Ранее иск против Netflix подал генпрокурор Техаса, обвинив платформу в слежке за пользователями и создании у них зависимости.

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