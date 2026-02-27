Netflix отказался от борьбы за активы Warner Bros. Холдинг достанется Paramount

Компания Netflix отказалась участвовать в дальнейшей борьбе за право купить акции холдинга Warner Bros. Discovery (WBD). Ранее ее предложение по покупке медиахолдинга перебила компания Paramount, и теперь стриминговый сервис объявил, что сделка «перестала быть финансово привлекательной». Paramount также получит контроль над телеканалом CNN — руководство компании обещало Трампу внести изменения в его работу.

«Мы считаем, что были бы надежными распорядителями культовых брендов Warner Bros. и что наша сделка укрепила бы индустрию развлечений, сохранила бы и создала больше рабочих мест в сфере производства в США. Но эта сделка всегда была „приятным дополнением“ по правильной цене, а не „необходимой покупкой“ ни при каких обстоятельствах», — говорится в заявлении компании.

Решение было принято после того, как Paramount Skydance Corp. сделала предложение о покупке акций WBD по цене в $31 за акцию, или около $111 млрд. В декабре 2025 года Paramount уже предлагала выкупить компанию по цене примерно в $108 млрд (или $30 за акцию), но совет директоров Warner Bros. эту сделку отверг.

На тот момент компания уже заключила сделку с Netflix по покупке студийных активов Warner и сервиса HBO Max за $82,7 млрд. Как стало известно на прошлой неделе, Warner Bros. дал Paramount неделю, чтобы представить лучшее и окончательное предложение о покупке или уступить дорогу Netflix.

Новую сумму ($111 млрд против $108 млрд), названную Paramount, в WBD сочли более выгодной для акционеров. Как писало агентство Bloomberg, у Netflix после этого было четыре дня на подготовку контрпредложения. Компания решила не пользоваться этой возможностью.

Сделка с участием Paramount предполагает также, что компания получит контроль над телеканалом CNN — Warner Bros. Discovery является материнской компанией CNN. Гендиректор Paramount Дэвид Эллисон ранее обещал президенту США Дональду Трампу «радикальные изменения» в работе телеканала, если тот поддержит компанию. Трамп неоднократно критиковал издание и был недоволен тем, как оно освещает его работу. В декабре он заявил, что продажа CNN «крайне важна».

Как отмечает агентство, Netflix получит неустойку в размере $2,8 млрд — ее Warner Bros. должна была бы заплатить компании в случае расторжения прежнего соглашения. Сумму полностью покроет Paramount.

Решение отказаться от сделки положительно отразилось на акциях компании: сразу после объявления об отказе от борьбы за Warner Bros. они выросли на 8%.