Warner Bros. дали Paramount неделю на то, чтобы представить более выгодную сделку по сравнению с Netflix

Warner Bros. Discovery дал Paramount семь дней, чтобы представить лучшее и окончательное предложение о покупке или уступить дорогу Netflix, с которым уже заключена сделка на $83 млрд, пишет Financial Times. Netflix предоставил WBD недельную паузу, чтобы переговоры с Paramount могли состояться.

Гендиректор WBD Дэвид Заслав заявил, что компания намерена выяснить, способен ли Paramount устранить «недостатки» своего предложения и представить «обязывающую, действенную заявку, обеспечивающую превосходящую стоимость». Совет директоров WBD при этом подтвердил поддержку сделки с Netflix и рекомендовал акционерам отклонить предложение Paramount. Голосование по сделке с Netflix назначено на 20 марта.

Поводом для ультиматума стал контакт «старшего представителя» Paramount с руководством WBD на прошлой неделе: собеседник допустил возможность повышения ценности предложения — с $30 до $31 за акцию, а также намекнул, что цена могла бы вырасти еще. Однако новое предложение так и не поступило. Инвесторы WBD дали понять, что рассматривали бы альтернативу Netflix лишь при цене не менее $33 за акцию.

Отмечается, что Paramount сохраняет агрессивный настрой: компания подала враждебную заявку на покупку всей Warner Bros. Discovery — включая кабельные активы, не входящие в сделку с Netflix, — за $108 млрд. На прошлой неделе Paramount улучшила условия, пообещав дополнительные выплаты акционерам в случае задержки закрытия сделки из-за регуляторных проблем, однако саму цену не подняла. В Netflix отметили, что у Paramount нет «более простого или быстрого пути к регуляторному одобрению».

На стороне Paramount отметился активистский фонд Ancora Holdings, выступивший против сделки с Netflix. Кроме того, Paramount ведет переговоры о выдвижении в совет директоров WBD кандидата от Pentwater Capital Management — одного из крупных акционеров компании.

